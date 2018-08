Presidente de delegados electorales frena murga al 'Tío' Gabriel

Los integrantes de la murga que llevó el exdiputado Gabriel Méndez, mejor conocido como ' El Tío Gabriel', a un centro de votación para las primarias de Cambio Democrático (CD), tuvieron que retirarse del lugar sin poder tocar algunas de sus piezas que habían preparado desde la noche anterior.

El presidente de los Delegados Electorales, Fausto Fernández, frenó la murga y advirtió que está prohibido la música y la instalación de vallas políticas.

Méndez reclamó a Fernández. "Estamos en una fiesta electoral", dijo.

Pero Fernández le reiteró que la ley electoral es clara, y prohíbe toda clase de proselitismo político.

"!No hay música! No no voy a discutir el tema", sentenció Fernández.

El incidente se registró en la escuela Gaspar Octavio Hernández, en Concepción, Juan Díaz. Fue en este centro de votación que acudió a votar el precandidato presidencial Rómulo Roux.