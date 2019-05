Pompeo afianza relación bilateral con presidente electo de Panamá

El presidente electo de Panamá, Laurentino Cortizo, y el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, conversaron ayer, viernes 10 de mayo de 2019.

Pompeo informó, a través de su cuenta de Twitter, que en esta conversación se resaltó la fuerte relación entre ambos países.

Según Pompeo, se espera que esta relación florezca a medida que continúen trabajando juntos en temas de seguridad, la promoción de la estabilidad regional y se aboga por la democracia en Venezuela y Nicaragua.

Yesterday, I had a great call with Panama’s President-Elect Cortizo. We value our strong partnership with Panama & look forward to seeing it flourish as we continue to work together on security issues, promote regional stability & advocate for democracy in Venezuela & Nicaragua.