Precandidatos independientes presentan al Tribunal Electoral petición para hacer una coalición

Los precandidatos independientes a la presidencia de la República Ana Elena Porras, Miguel Antonio Bernal, Ernesto Cedeño y Agustín Sosa presentaron la mañana de este miércoles 7 de febrero una petición a los magistrados del Tribunal Electoral (TE) para que permitan que los independientes tengan los mismos derechos que los partidos políticos de formar “coaliciones”.

+ info Independientes se comprometen a no ser postulados por partidos políticos

Los independientes basan su petición en los artículos No. 102, numeral 10 y el artículo No. 115 del Código Electoral, que permite a los partidos políticos hacer coaliciones y alianzas, no obstante, nada se dice en torno a la figura del independiente o aspirante de libre postulación.

Bernal aseguró que el Tribunal Electoral debe reconocer el derecho de los independientes en igualdad de los partidos políticos.

El también catedrático aseguró que la alianza que buscan formar no se trata de endosarle las firmas de todos los independientes a un solo candidato, sino de “que los precandidatos podamos actuar conjuntamente en la defensa de principios y acuerdos, como el que hicimos el otro día de no aceptar postulaciones de partidos políticos, defender la necesidad de una constituyente. En ningún momento hemos hablado de hipotecar o pasar las firmas, si ni siquiera sabemos cuántas ha recogido cada uno”.

Planteó que la alianza también serviría para obligar al Tribunal Electoral que se cree una veeduría para que ayude en la verificación de las firmas cuando la entidad revisa las firmas.

“El Tribunal cuando va a contar las firmas no quiere que haya testigo, calígrafo, notario, entonces ellos van eliminando las firmas que se les antojan, eso es un irrespeto. Y tenemos que unirnos por el derecho de la ciudadanía que le está firmando a un independiente”, aseguró.

El Código Electoral no permite alianzas entre los candidatos independientes, pero sí una nómina única.