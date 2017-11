Presidente Varela presenta al país informe sobre su visita a China

Varela, acompañado de su gabinete, enumeró una serie de logros para el país a raíz de la firma de 19 acuerdos.

En lo que respecta al turismo, detalló que Panamá fue reconocido como destino turístico aprobado por parte de China, lo que atraerá los viajes grupales por turistas chinos al país, a los que se les ha simplificado la obtención de permisos de entrada a través de a flexibilización del visado, manteniendo altos estándares de seguridad migratoria.

Agregó que Air China anunció la apertura de un vuelo a Panamá –con una escala técnica en Houston, Estados Unidos- a partir de marzo de 2018.

“Me siento muy satisfecho con lo que hemos logrado con esta visita de Estado y que ella me permita crear más oportunidades para el país. No me queda que la firme voluntad política de ambos gobiernos y el interés del sector privado en Panamá y China va a permitir que nuestra agenda avance de forma acelerada, y sigamos generando empleo, crecimiento e inversiones para Panamá”, afirmó.

Dijo también que Panamá recibió estatus de Nación Más Favorecida, lo que beneficiará la marina mercante panameña. Por otro lado, se sentaron las bases para un futuro Tratado de Libre Comercio (TLC) y se concretó la puesta en marcha de un estudio de prefactibilidad de un tren de carga y pasajeros que conecte la capital con la frontera con Costa Rica.