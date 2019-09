Primer escollo para grupo de diputados de CD que busca crear nueva bancada

El grupo de diputados disidentes del partido Cambio Democrático (CD), que busca oficializar una nueva bancada en la Asamblea Nacional, enfrenta su primer escollo.

El artículo 222 del Reglamento Interno de la Asamblea establece que la inscripción de una fracción parlamentaria se hará "dentro de los diez días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional en la Primera Legislatura (...)". Y ese tiempo culminó, sostuvo Rony Araúz, actual jefe de la actual bancada de CD, partido cuyo presidente es Rómulo Roux.

El pasado 23 de septiembre, un grupo de diputados de CD que adversa la corriente que dirige Roux, entregó una nota al presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero, en la que solicita la constitución de una nueva bancada.

Ese grupo está conformado por Mayín Correa, Hernán Delgado, Sergio Gálvez, Alaín Cedeño y Leopoldo Benedetti, todos simpatizantes del expresidente Ricardo Martinelli. Y fue bautizado como "Fracción Lealtad Política".

En la nota enviada a Castillero aparece la firma de los diputados antes mencionados, incluso la de los diputados panameñistas Elías Vigil, Víctor Torres; y el nombre más no la firma de Manolo Ruíz, este último del Molirena.

"Firmamos para una reunión, no para la creación de una bancada", aclargó Vigil a La Prensa.

Nueva BANCADA “Fracción Lealtad Política” HD's Mayin Correa, Fátima Agrazal, Leopoldo Benedetti, Hernán Delgado, Sergio Gálvez, Alain Cedeño, Arnulfo Díaz, José Jr. Herrera, y Elías Vigil. Y se estarán agregando más diputados!! @nexnoticias@FernandoCorreaJ@KWCONTINENTE— HD Mayin Correa (@CorreaMayin) September 26, 2019

La aspiración de este grupo de diputados de convertirse en otra bancada vuelve a surgir días después del anuncio de Martinelli de iniciar la búsqueda de firmas a lo interno del partido para convocar una convención extraordinaria, con el propósito de renovar todas las autoridades de la agrupación política.

Araúz dijo que no "no tenemos problema alguno con esa nota. Están en su derecho como diputados de mostrar sus posiciones. Sin embargo, la realidad que en estos momentos vive nuestro país en temas tan importantes como reactivar la economía nacional y mejorar la calidad de vida de los panameños, no nos da tiempo para entretenernos con estos juegos, que es totalmente extemporáneo".

Dijo que la bancada de CD que dirige se mantendrá cumpliendo su rol de "fiscalizador" del actual gobierno.