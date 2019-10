Proyecto que busca que diputados declaren bienes va a una subcomisión legislativa

Pese a que la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional prohijó la iniciativa que busca expandir la obligación de la presentación de la declaración jurada patrimonial a los diputados, sus suplentes, concejales, alcaldes, vicealcaldes, jefes diplomáticos, cónsules, superintendentes del Mercado de Valores, Seguros y Reaseguros y a miembros de juntas directivas que manejen fondos públicos, decidieron que la propuesta se analizara en una subcomisión.

Esta propuesta, plasmada en el anteproyecto de ley 169, que fue presentada por un grupo de diputados electos por la libre postulación, entre ellos Gabriel Silva −quien forma parte de la Comisión de Gobierno− plantea que los diputados y autoridades locales que no se encuentran listados en la Ley 59 de 1999, que reglamenta el artículo 299 de la Constitución Política de la República de Panamá (hoy 304) y la cual establece quiénes deben presentar la declaración, sean incluidos.

'Los diputados no somos agentes de manejo': Leandro Ávila

Aunque no se anunció quiénes conformarían la subcomisión, todos los diputados estuvieron de acuerdo en que la propuesta fuera ampliamente debatida en una subcomisión.

Por su parte, el presidente de la Comisión, el perredista Leandro Ávila, manifestó que los diputados no son "agentes de manejo”,ya que no manejan fondos per se. Aseguró que la ley es clara y señala cuáles son los funcionarios que deben presentar esa declaración.

“Sí creo que esto puede ampliarse, pero a los funcionarios que están involucrados en el argot administrativo y financiero, que son agentes de manejo, inclusive aquellos que manejan la caja menuda de una entidad son agentes de manejo, según la Ley 59”, argumentó.

En tanto, el diputado Silva, quien impulsa la propuesta, indicó que se trata de un proyecto que responde a opiniones ciudadanas. Es, dijo, una medida preventiva contra la corrupción en busca de la transparencia.

Argumentó que puede ser que el tema vaya a ser discutido durante el debate de las reformas constitucionales, ya que es una de las solicitudes que han hecho algunos ciudadanos.

Sin embargo, señaló que sería bueno que se incluyera, pero de no hacerse se tendría lista una ley sobre el tema. La subcomisión también deberá analizar el anteproyecto 139, que fue presentado por el panameñista Luis Ernesto Carles y que también busca reformar la Ley 59.

La propuesta de Carles pretende prevenir y sancionar los actos de corrupción en la administración pública.

Entre otras cosas, establece que cualquier persona puede denunciar un posible enriquecimiento injustificado ante la Contraloría General de la República, la cual deberá acompañar con prueba “indiciaria” sobre la posesión de los bienes que se estiman sobrepasan los declarados, o los que probablemente superen las posibilidades económicas del denunciado.