Ricardo Lombana: 'Hemos presentado cerca de 55 mil firmas'

Ricardo Lombana, precandidato presidencial por libre postulación, aseguró este martes 30 de octubre que a la fecha ha presentado unas 55 mil firmas ante el Tribunal Electoral (TE), con las cuales busca asegurarse una de los tres candidaturas a presidente de la República que por ley tienen los independientes.

Hasta el pasado 23 de octubre, el TE había reconocido a Lombana un total de 28 mil 974 firmas. Con esta cantidad de firmas, Lombana está -por ahora- entre los tres precandidatos con el mayor número de firmas aceptadas, detrás de Dimitri Flores (67 mil 34) y de la diputada (66 mil 242).

"Hemos presentado cerca de 55 mil firmas... Estamos a un paso de aparecer en la papeleta", indicó en entrevista a Telemetro.

Los precandidatos por libre postulación tienen hasta el próximo 5 de enero de 2019 para recoger firmas.

Tras Lombana se ubica el exlegislador Marco Ameglio, a quien le han aceptado 17 mil 620 firmas.

Este lunes, Ameglio se quejó del proceso de depuración de firmas que lleva a cabo el TE. Dijo que junto a su equipo presentaron 47 mil firmas pero le fueron rechazadas 19 mil firmas.

El exlegislador acudió a la sede del Tribunal con un perito grafotécnico.

El perito grafotécnico que me acompaña en el @tepanama explica lo que está sucediendo con las "firmas rechazadas". Éstas no son falsas, solo que las personas no firman "idénticamente" como está en su cédula. Por eso, vamos a continuar revisando una por una para validarlas. pic.twitter.com/RM3NWhsLph