Aristides Royo será ministro del Canal en el gobierno de Cortizo, ante declinación de Samuel Lewis

El abogado Aristides Royo, expresidente de la República en la dictadura militar, fue designado este martes como ministro del Canal por Laurentino Nito Cortizo, presidente de la República a partir del próximo 1 de julio.

Royo, de 78 años de edad, es socio de la firma de abogados Morgan & Morgan y miembro de la Academia Panameña de la Lengua.

Era miembro del equipo negociador de los tratados Torrijos Carter, firmados en 1977, y en 1978 fue designado presidente de la República. El cargo lo ejerció hasta 1982, cuando renunció por presiones de la cúpula militar. Royo culpó a un dolor de garganta.

Cortizo hizo el anuncio poco después de que el exvicepresidente de la República y canciller Samuel Lewis Navarro anunció su declinación a dicho cargo. Se desconocen las razones, pero Lewis Navarro, en su cuenta en Twitter, aludió a "consideraciones personales y profesionales".

He comunicado a @NitoCortizo que consideraciones personales y profesionales requieren que decline la designación con que me honrara recientemente. Le he reiterado mi apoyo incondicional e irrestricto al Buen Gobierno donde seguiré colaborando donde sea requerido mi aporte.