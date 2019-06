Isabel De Saint Malo de Alvarado impartirá clases en el Harvard Kennedy School

La vicepresidenta y canciller de la República, Isabel De Saint Malo de Alvarado, fue seleccionada como una de las becarias residentes, correspondiente al otoño 2019, en el Instituto de Política del Harvard Kennedy School, en Massachusetts, se anunció este jueves 20 de junio de 2019.

De Saint Malo de Alvarado fue incluida en este grupo de seis líderes, entre los que se encuentran también un senador estadounidense, ejecutivos de medios, activistas sociales, entre otros.

Por más de 50 años, el programa de becarios residentes le ha dado la oportunidad a los estudiantes de aprender de las experiencias de servidores públicos y, de esta forma, adquirir un punto de vista holístico, empático y pragmático del mundo político. Cada semestre, los becarios residentes se adentran en la comunidad de Harvard al residir en el campus y asesorando a un grupo de estudiantes. Como parte del programa, les corresponderá dirigir a un grupo de estudios, en base a sus experiencia particulares.

“Con una histórica elección presidencial en el horizonte, los estudiantes universitarios tendrán la oportunidad de aprender con una distinguida clase de líderes civiles”, resaltó el estudiante Elijah DeVaughn, quien es el co-presidente del programa de becarios y grupos de estudio en el Instituto de Política.

Today, we are thrilled to announce our Fall 2019 Resident Fellows: @MsLaToshaBrown, @1bobcohn, @IsabelStMalo, @DeeshaDyer, @JeffFlake, and @alicetweet.

