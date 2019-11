'Siento una profunda indignación con este proceso', la voz de los jóvenes en el pleno

Llamados de atención, quejas, así como la solicitud de que el matrimonio tradicional se someta a referéndum fue lo que se escuchó ayer por parte de los ciudadanos que participaron de la segunda jornada de diálogo sobre las reformas constitucionales, la cual se llevó a cabo en el pleno de la Asamblea Nacional.

En esta jornada, al igual que la anterior, la mayoría de los ciudadanos manifestó estar en contra del proceso de reformas constitucionales, puesto que consideran que se llevó a "espalda del pueblo" y pidieron que el paquete fuera retirado de la Asamblea.

Otros se manifestaron a favor del matrimonio igualitario. Hubo también quienes hablaron a favor de los animales y de elevar a rango constitucional el deporte.

Fueron 32 las personas de la sociedad civil quienes hicieron uso de la palabra frente a la mirada de varios diputados, entre ellos, el presidente de la Asamblea, Marcos Castillero y el segundo vicepresidente Tito Rodríguez.

Estuvieron los opuestos al matrimonio igualitario, los que respaldan el movimiento LGTBI y ciudadanos.

La mayoría de los diputados que se encontraban en el pleno eran de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Estuvieron, por ejemplo, Ricardo Torres, jefe de la bancada del PRD, Leandro Ávila, Kayra Harding, Ariel Alba, Julio Mendoza.

Por el Molirena estuvo el diputado Manolo Ruíz. De parte de los diputados de libre postulación se encontraban Gabriel Silva, Edison Broce, Raúl Fernández y la suplente de Juan Diego Vásquez, Yahaira Peren González.

No estuvieron en el hemiciclo los diputados de la bancada del Partido Panameñista y de Cambio Democrático.

Castillero anunció ayer que los diálogos se mantendrán todos los miércoles desde la 5:00 p.m., en el pleno.

Reiteró que seguirán escuchando a los ciudadanos, para el fortalecimiento del proyecto, ya que nada está “escrito en piedra. Estos artículos en la próxima legislatura pueden ser modificados y el pueblo va a poder decir sí o no a este proyecto".

Los jóvenes fueron llegando a los predios de la Asamblea poco a poco a eso de las 4:30 p.m.. Y es que el legislativo citó a las 5:00 p.m. a todas las personas que deseaban participar.

Para ingresar al hemiciclo, las personas se organizaron en una fila india, la cual se extendió hasta la calle principal. El presidente del legislativo Marcos Castillero salió a recibirlos, repartió besos y estrechó de manos.

Así fue el encuentro de Gaby Gnazzo, con el presidente de la Asamblea, Marcos Castillero, meses después de que la sacaran del legislativo. La comunicadora acude este miércoles 13 de noviembre a la convocatoria para debatir las reformas constitucionales.

Los ciudadanos que harían uso de la palabra fueron divididos en tres grupos de 11 personas. Los últimos en hablar fueron los representantes que se manifestaron a favor del matrimonio tradicional entre un hombre y una mujer, y de la educación.

En el pleno

Ricardo Beteta Bond, de la organización Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá, dijo estar a favor de la unión civil entre personas del mismo sexo. “El Estado tiene una deuda con el LGTBI. Nosotros y nosotras no estamos pidiendo matrimonio en las iglesias, sino el estado civil...”.

Ricardo Beteta, Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá

Indicó que muchos LGTBI son creyentes, pero que consideran se debe respetar la independencia entre Estado e Iglesia. “Nos parece irresponsable enfrentar al Ejecutivo y Legislativo por un tema que debe ser resuelto por la Corte Suprema”, indicó.

Cabe señalar que actualmente la Corte Suprema de Justicia debe decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada por la firma de abogados Morgan y Morgan en 2016, que daría luz verde al matrimonio igualitario en Panamá. Esta demanda busca declarar inconstitucional el artículo 126 del Código de la Familia.

Beteta Bond terminó su presentación entre aplausos y comentarios en contra.

Cada participante iba exponiendo su opinión, los aplausos o el abucheo no se hacían esperar desde las graderías del pleno. Las butacas del pleno eran ocupadas en su mayoría por jóvenes a favor del matrimonio entre un hombre y una mujer.

Karla Boza, estudiante de derecho de la Universidad Santa María la Antigua (USMA), manifestó: “No al paquete de reformas porque favorece a algunas minorías... Este proceso no tiene que ser excluyente”.

Karla Boza en el pleno de la Asamblea Nacional se refiere a las reformas constitucionales.

Otra estudiante de derecho, Milagros Murillo, expresó que rechaza rotundamente el paquete de reformas y pidió que se frenara el proceso. “Siento una profunda indignación con este proceso que ha sido de espalda a la ciudadanía, la cual no se entromete porque es una ciudadanía desinformada”.

Pidió a las autoridades comprometerse con una educación digna para todos los ciudadanos. Y llamó al Ejecutivo a hacer un diálogo nacional.

Roderick Toribio, de la agrupación de jóvenes afectados por las detenciones durante las manifestaciones, indicó que cree en el pueblo por encima de cualquier político. Acto seguido, con foto en mano donde se apreciaba su rostro lleno de sangre denunció la “agresión desmedida” a la cual fue víctima cuando se manifestaba.

Expresó su rechazo al proyecto de reformas y pidió a la ciudadanía estar vigilante y reclamar “lo que por derecho emana del pueblo: el poder”.

Edwin González, estudiante de Psicología de la Universidad de Panamá, pidió a la Asamblea sacar el proyecto de reformas, la cual dijo no representa a la mayoría.

Roberto Solís, docente de la Universidad de Panamá y miembro de Padre Familiar de la Diversidad, indicó que no está de acuerdo con los cambios que la Asamblea hizo a las reformas constitucionales. "Yo invito a los diputados que salgan a las calles, se suban al metro y vean que la gente no quiere saber de ustedes”.

Añadió que las cosas se resuelven conversando. Contó que su hijo, a los 18 años de edad, le dijo que era transexual, y se preguntó “¿qué voy a hacer, voy a matarlo?”.

Señaló que el tema del matrimonio igualitario es difícil, puesto que es cultural, pero que “Panamá es para todos, indistintamente de raza, color, sexo. Yo estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario...”.

Roberto Solís en el pleno de la Asamblea Nacional se refiere a las reformas constitucionales.

Lorena Centella, de la comunidad de Betania, pidió que se reactiven las juntas de desarrollo local para que haya más participación en las comunidades. "La mejor forma de trabajar es la junta de desarrollo local, que forma parte de los gobierno abiertos".

Laura Fernández, del Movimiento Conciencia Animal, pidió a los diputados dejar de usar los celulares para que le prestaran atención. De hecho, en ese momento algunos de los diputados conversaban entre ellos, otros -como Castillero- veía los mensaje que le mostraba su asistente.

Fernández aseguró que las autoridades, como los jueces de paz, no tienen conocimiento sobre la Ley 70, sobre protección de los animales, por lo que pidió sea reglamentada, ya que si los jueces de paz no la conocen no la pueden ejecutar.

Contó sobre los hechos que se dieron el fin de semana pasado en donde un ciudadano hirió con un machete a un perro. “No podemos tener personas así libre y que las autoridades no le hagan nada… [Los animales] no tienen voz...”.

Matrimonio tradicional, a referéndum

Ana Valdés, del Movimiento Familias por Panamá, dijo que es pertinente que como sociedad "tengamos distintas postura", pero "consideramos que este artículo debe ir a referéndum".

"Habrá diferencias, pero el que no esté de acuerdo tiene la oportunidad de voto, por eso pedimos que las reformas sean llevadas a la ciudadanía", dijo.

“La definición de matrimonio como una institución de orden público es la base de nuestra sociedad y debe ir a referéndum porque la ciudadanía panameña debe decidir sobre el diseño de familia que deseamos para nuestra sociedad. Lleven el artículo 56 a referéndum y que la mayoría decida”, indicó.

José Arrocha, del Movimiento Acción Pro Vida, cuestionó al representante de la juventud en la mesa del Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo.

José Arrocha, Movimiento Acción Pro Vida Panamá

Señaló que el joven que dice representar a toda la juventud en esa mesa fue candidato a diputado y no fue respaldado. “Cómo llegó ese joven a ser parte y representante de estas juventudes. Ha sido un proceso inconsulto que no representa a los jóvenes”, dijo.