Titular del MIDA acude a la Asamblea para explicar situación del mercado de abastos

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Eduardo Enrique Carles, acudió este lunes 6 de agosto al pleno de la Asamblea Nacional para responder un cuestionario de seis preguntas sobre la situación actual del mercado de abastos.

Carles estuvo acompañado del gerente de Mercados Nacionales de la Cadena de Frío S.A., Roque Maldonado, con quien debía explicar cuál es la situación actual del mercado de abastos.

Además debería contestar otras preguntas, como qué plan se tiene para la mudanza de los arrendatarios del mercado de abastos a la nueva ubicación de Merca Panamá y en qué estado se encuentran las nuevas instalaciones para estos arrendatarios.

Durante su comparecencia, Carles indicó que la actual infraestructura del mercado de abastos no cumple con las exigencias mínimas de inocuidad ni de salud de los alimentos. Añadió que el mercado carece de requisitos legales mínimos para la comercialización de rubros hortícolas, frutícolas en este tipo de facilidades y dijo que se ha detectado que los locales son insalubres con un pobre programa de limpieza.

Carles también señaló que no hay baños suficientes para la cantidad de productores y clientes y que los locales en el mercado de abastos no cuentan con electricidad.

Al preguntarle sobre la mudanza de arrendatarios del mercado a Merca Panamá manifestó que hay más de 450 productores inquilinos que se estarán mudando de manera progresiva a partir del mes de septiembre.

En el Mercado de Abastos no hay baños suficientes para la cantidad de productores y clientes, y los locales no cuentan con luz eléctrica y no se garantiza la limpieza del suelo, indicó el ministro del @MIDAPANAMA, Eduardo Enrique Carles. pic.twitter.com/wdMN26bXOC