Torrijos sobre la llegada de Martinelli: 'Está a prueba nuestra institucionalidad'

El expresidente Martín Torrijos (2004-2009), consideró que la extradición de Estados Unidos a Panamá de su sucesor en el cargo Ricardo Martinelli (2009-2014), supone una “prueba a nuestra institucionalidad cuando existe una lucha por el poder reflejada en el enfrentamiento entre órganos del Estado”.

“Debe prevalecer la prudencia y capacidad de entendimiento entre los panameños. Está en juego el futuro y la capacidad de encontrar soluciones a nuestras diferencias dentro de un marco institucional capaz de construir y no solo destruir”, escribió Torrijos en su cuenta en Facebook.

La extradición de Martinelli fue comunicada este viernes 8 de junio por el Departamento de Estado estadounidense a la Embajada de Panamá en Washington. La extradición fue certificada desde el 31 de agosto de 2017, por el juez Edwin Torres, de la Corte del Distrito Sur de la Florida, quien consideró que “existen indicios de fiabilidad en este expediente de que Martinelli pudo haber cometido los delitos imputados, dadas todas las pruebas presentadas”.

Martinelli estaría “feliz” de regresar a Panamá, informó su vocero Luis Eduardo Camacho, quien dice haber recibido mensajes del expresidente, encarcelado desde el 12 de junio de 2017, en el Centro de Detenciones Federales de Miami.

Ayer en la noche, mi brother el ex presidente Ricardo Martinelli me escribió dos mensajes en donde me indica entre otras cosas que: "Estoy feliz, llego pronto. Nos vemos allá; a luchar duro ahora." y "Prepárate, voy con todo, ojalá sea lo más pronto posible". pic.twitter.com/IdJKQfKDnW