Embajador de Estados Unidos en Panamá habría renunciado por diferencias con la administración Trump

El embajador de Estados Unidos en Panamá, John Feeley, cuya renuncia por motivos "estrictamente personales” había sido anunciada por la sede diplomática ayer, se habría producido porque no se siente en capacidad de seguir trabajando para la administración del presidente Donald Trump.

La información fue divulgada este viernes 12 de enero por diversos medios estadounidenses y británicos, que citaron extractos de la carta de renuncia que Feeley habría enviado al Departamento de Estado.

Consultada sobre el tema, la Embajada de Estados Unidos en Panamá declinó hacer comentarios.

"Como oficial de servicio exterior junior, firmé un juramento de servir fielmente al presidente y su administración de una manera apolítica, incluso cuando no estoy de acuerdo con ciertas políticas". "Mis instructores dejaron en claro que si creía que no podía hacer eso, tendría el honor de renunciar. Ese momento ha llegado", dijo Feeley, según un extracto de la carta publicado por el diario The Guardian.

De acuerdo con el anuncio efectuado ayer jueves, Feeley comunicó al presidente panameño, Juan Carlos Varela, y a la canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado que había decidido jubilarse del servicio exterior de su país y que se mantendrá en su cargo hasta el 9 de marzo.

Feeley también notificó que la ministra consejera de la embajada, Roxanne Cabral, estará a cargo de la embajada hasta que se nombre a su reemplazo.

De acuerdo con el reporte de The Guardian, el subsecretario de Estado, Steve Goldstein, declaró a los medios de comunicación que él estaba al tanto de la partida de Feeley 24 horas antes de que el presidente Trump utilizara la palabra “shithole” para describir a Haití y los países africanos en una reunión ayer, al alegar que la renuncia del diplomático no fue motivada por esta situación.

“Todos tienen una línea que no cruzarán”, dijo Goldstein. “Si el embajador siente que ya no puede servir… entonces ha tomado la decisión correcta para sí mismo y nosotros lo respetamos”, agregó.

De acuerdo con la hoja de vida del embajador Feeley, disponible en el Departamento de Estado, gran parte de su carrera diplomática estuvo ligada a temas del hemisferio occidental, tanto en Washington como en las Américas. Sus asignaciones en el extranjero incluyeron Ciudad de México, Santo Domingo, en República Dominicana, y Bogotá, en Colombia.

Antes de unirse al Departamento de Estado en 1990 y como parte del servicio militar activo, Feeley se desempeñó como piloto de helicópteros en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Se graduó de la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown.