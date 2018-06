Varela dice que no habrá días libres para los juegos de Panamá en el Mundial

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, informó este viernes 1 de junio que no declarará días libres cuando juegue la selección de Panamá en el Mundial de fútbol en Rusia.

"Ya yo di el día libre por la clasificación. Como ustedes saben, en Panamá no hay reelección, así que en la próxima clasificación le tocará al próximo presidente de la República tomar la decisión. Ya yo la tomé, no fue fácil, me cuestionaron mucho, pero uno está en esto para que el pueblo esté contento y el pueblo estuvo contento con su día libre", sostuvo el mandatario.

Lo que sí hará el Gobierno –dijo– es hacer un llamado al sector público y privado para que busquen los mecanismos "creativos" para que los panameños puedan ver los tres partidos de la selección nacional en Rusia.

"Lo importante es que todos los panameños puedan ver los tres partidos, y ojalá sean más de tres partidos, sin afectar el desarrollo económico y social del país", añadió.

Varela dijo, además, que ya el Ministerio de la Presidencia tomó medidas "creativas" para que los funcionarios disfruten de los partidos. Explicó que habilitarán el salón del Consejo de Gabinete, del Consejo de Seguridad y salones de reuniones para que vean los encuentros que dispute la Sele. Agregó que acompañará a los integrantes de la selección en su primer partido.

La selección nacional, dirigida por el técnico colombiano Hernán Darío Gómez, se estrena el 18 de junio en el Fisht Stadium de la ciudad rusa de Sochi, ante Bélgica, a partir de las 10:00 a.m., en partido correspondiente al grupo G.

"Sin duda alguna, estaré en Sochi con ellos la noche antes del partido. Llego dos noches antes a Sochi para estar con la selección", comentó el gobernante.

VIAJE A RUSIA

Sobre su viaje a Rusia, Varela informó que lo acompañará un ministro (no reveló nombre) y el vicecanciller Luis Miguel Hincapié.

Adelantó que la reunión bilateral con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sería el próximo 14 de junio en horas de la tarde.

También destacó que tendrán una reunión con directivos de la línea aérea Aeroflot.