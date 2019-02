Zulay Rodríguez acusa a José Antonio Domínguez de tener 'negociados' en el Canal; él la llama 'chanchullera'

El diputado panameñista José Antonio Domínguez solicitará a la Corte Suprema de Justicia una "interpretación completa" del artículo 154 de la Constitución, el cual señala que los miembros de la Asamblea Nacional " no son legalmente responsables por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio del cargo".

Domínguez hizo el anuncio este martes 19 de febrero, en el pleno legislativo, durante el periodo de incidencias, en medio de un rifirrafe con la diputada perredista Zulay Rodríguez.

El día antes, Domínguez acusó a Rodríguez de utilizar su curul “ para chantajear y extorsionar a otros”, sin presentar pruebas.

Este martes, Rodríguez pidió la palabra en el pleno legislativo, para responder los señalamientos que hizo Domínguez el día anterior. Dijo que traía las "pruebas" de los supuestos " negociados" de la familia Domínguez en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Acto seguido, se refirió a la contratación de Antonio Domínguez, hermano del diputado, como fiscalizador de la ACP; también mencionó las contrataciones de una hermana, un cuñado y una prima de Domínguez.

Acto seguido, Rodríguez se refirió al hijo del administrador de la ACP, Jorge Quijano. Según ella, la ACP favoreció con compras y contrataciones a unos astilleros que son clientes de Quijano hijo en una firma de abogados.

Rodríguez no especificó si hay alguna relación fraternal entre los Domínguez y los Quijano, pero advirtió a su colega que la próxima semana traerá "más pruebas en contra suya y sus familiares, y los negociados que tienen en el activo más importante, que es el Canal de Panamá".

De inmediato, Domínguez ripostó.

"Una vez más vemos como una sinvergüenza saca mentiras para atacar", y acto seguido reconoció que sus parientes sí trabajan o trabajaron en la ACP, pero que accedieron a los cargos por concurso o escogidos por la junta directiva de dicha entidad. "No son chanchulleros como usted sí lo es", le dijo a la diputada.

También dijo que Álvaro Testa, esposo de la diputada, es práctico del Canal, donde devenga -según él- medio millón de dólares anuales. Antes dijo que Testa colisionó un buque contra una de las esclusas, pero Rodríguez leyó un documento que -supuestamente- exime a su esposo de esta clase de incidentes.

"Podría seguir ahondando, pero me parece que es mejor demostrar la clase de persona que es y cómo usted cambia de actitud", dijo Domínguez, y recordó que su colega antes "trataba de manera despiadada al expresidente [Ricardo] Martinelli. Tuvo usted un cambio radical. ¿Por qué? Huele a verde".

Por último, instó a la diputada a presentar las pruebas -si es que las tiene- ante el Ministerio Pública o la Corte Suprema de Justicia, en cuyo caso prometió despojarse de cualquier inmunidad para facilitar las pesquisas.

"Siga, que yo también tengo para investigar y puedo encontrar... Yo no fui jueza y no tengo las conexiones que usted sí tiene ni he representado a quienes usted sí ha representado", acotó.