Zulay Rodríguez pone en duda el triunfo de Leandro Ávila como diputado

Las fisuras en la bancada del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) empiezan a salir a la luz pública.

Las reformas constitucionales aprobadas en tercer debate el pasado 28 de octubre, y su impacto en la población, incitaron las divisiones entre los propios perredistas.

Esta vez, la diputada Zulay Rodríguez pone en duda el triunfo de su copartidario Leandro Ávila como diputado de San Miguelito, circuito electoral (8-6) del que ella también forma parte.

"Leandro Ávila, explícale al país por qué tus votos en el TER (Transmisión Extraoficial de Resultados) no cuadraban con las actas del Tribunal Electoral. Lo que es peor, aparecías con más votos en el acta de lo registrado en el TER y para rematar a mí me quitaron 290 votos. Yo regresé a la Asamblea Nacional con los votos del pueblo y no por la puerta de atrás", escribió la diputada en su cuenta de Instagram para acompañar a una fotografía en la que se leen números de votos de los candidatos a diputados en San Miguelito durante las elecciones del pasado 5 de mayo.

En otra publicación de la red social, la diputada afirma que, a través de un audio, Ávila la atacó "para posicionarse políticamente y creer que sale impoluto ante el tema de las reformas constitucionales".

En el mensaje de voz, Ávila tilda de "irresponsables" las palabras del segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Tito Rodríguez, quien declaró el pasado viernes 1 de noviembre que analizaban retirar el proyecto de reformas debido al rechazo "rotundo de los panameños". Ávila también dice que este diputado se habría puesto de acuerdo con Zulay Rodríguez "que todos sabemos en que anda".

Marcos Castillero, presidente de la Asamblea Nacional aseguró que el proceso de "reformas constitucionales continúa como estaba trazado".

Este medio intentó obtener la versión de Ávila, pero no ha respondido a las llamadas.