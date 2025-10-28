A cuatro días del cierre del periodo legislativo, la Comisión de Gobierno incluye en su agenda los proyectos anticorrupción

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A cuatro días de que concluya el primer periodo ordinario de sesiones legislativas, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional incorporó en su agenda, este martes 28 de octubre, los dos proyectos de ley anticorrupción presentados por el procurador Luis Gómez.

Se trata de la iniciativa 291, conocida como Ley General Anticorrupción, que propone herramientas más agresivas para investigar delitos en la administración pública, desde agentes encubiertos hasta auditorías independientes. Además, permite al Ministerio Público actuar de oficio en casos de enriquecimiento injustificado y duplica los plazos de prescripción para delitos como peculado, en un intento por reforzar la lucha contra la corrupción.

El proyecto 292 complementa estas medidas al reformar el Código Penal, aumentando las penas para delitos como peculado, concusión y enriquecimiento injustificado. A pesar de su relevancia, y aunque ambos proyectos fueron presentados en julio, no fue hasta ahora que se incluyeron en la agenda de la Comisión de Gobierno, presidida por el diputado de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho.

Pese a las solicitudes de discusión realizadas por organizaciones de la sociedad civil y empresariales, como la Cámara de Comercio y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Camacho ha señalado que no se dejará presionar.

Información en desarrollo...