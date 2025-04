A Panamá ‘no le conviene la imagen de un país en controversia con los Estados Unidos’, Mulino

Durante su visita oficial a Perú este jueves 10 de abril, el presidente José Raúl Mulino enfatizó la importancia de mantener una relación estable y prudente con Estados Unidos, tras su reciente encuentro con el Secretario de Defensa de ese país, Pete Hegseth.

Mulino aseguró que Panamá no puede darse el lujo de proyectar una imagen de confrontación con Estados Unidos, señalando que “a mi país no le conviene la imagen de un país en controversia con los Estados Unidos, como no le conviene a ninguno en la región democrática”.

En ese contexto, destacó que el reciente memorándum de entendimiento firmado entre el Ministerio de Seguridad de Panamá y el Departamento de Defensa estadounidense no compromete la soberanía nacional, al haberse excluido conceptos como presencia militar permanente, bases militares o cesión de territorio.

“Por lo menos tres o cuatro versiones del memorándum fueron devueltas. Retiramos los conceptos de presencia militar permanente, de bases militares, de cesión de territorio, porque eso sí es inaceptable. Y aunque no crean mis adversarios, unos con peso específico y otros sin ningún peso, más allá que la retórica y el oportunismo politiquero, todas estas opiniones, hoy, contrarias a lo que se hizo, constituyen una fortaleza muy grande para el gobierno. Y no lo entienden”, dijo.

Durante su discurso en el Parlamento Andino, tras recibir la orden Simón Bolívar, Mulino subrayó su compromiso con la defensa de la soberanía y reiteró que su deber como gobernante es actuar con responsabilidad y sentido geopolítico, dado el papel estratégico que juega Panamá a nivel global. “El Canal está allí para servir, no para otra cosa… hay que manejarse con mucha prudencia”, afirmó.

La Dirección de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá dirigió una carta a la Embajada de Estados Unidos para solicitar la actualización del comunicado conjunto en el que la Secretaría de Defensa estadounidense omitió reconocer la soberanía panameña sobre el Canal de Panamá.

La Prensa pudo conocer que la carta habría sido enviada el miércoles 9 de abril, último día de la visita del Pete Hegseth.

En el comunicado conjunto publicado por ambas naciones la noche del martes 8 de abril, la Secretaría de Defensa omitió en la versión en inglés la siguiente frase: “Además, el secretario Hegseth reconoció el liderazgo y la soberanía irrenunciable de Panamá sobre el Canal de Panamá y sus áreas adyacentes”, crucial en medio de las reiteradas amenazas de Estados Unidos de “retomar el Canal”.