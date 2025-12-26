Panamá, 26 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Cambio tecnológico

    A partir del 8 enero, la Alcaldía de Panamá solo recibirá planos en versión digital

    Henry Cárdenas P.
    Alcaldía de Panamá.

    La Alcaldía de Panamá avisó que a partir del próximo 8 de enero de 2026 no recibirá planos de construcciones de forma física y que las solicitudes deben ser tramitadas de forma digital.

    En un comunicado, dirigido a contribuyentes y profesionales idóneos, la Alcaldía resalta que la Dirección de Obras y Construcciones no se aceptará físicamente los planos fotovoltaicos, a partir del próximo 8 de enero.

    “En consecuencia, todo contribuyente y profesional idóneo deberá crear obligatoriamente su trámite de registro de planos fotovoltaicos a través del portal Alcaldía Digital, ingresando en el siguiente enlace:

    https://municipio-pma.tustributos.com”, se indica en el comunicado.

    De igual forma, se enfatiza que la colaboración y el entendimiento de la medida contribuye al proceso de modernización y transformación digital de los servicios municipales.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


