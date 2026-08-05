Abandonado y vandalizado, así permanece el Hospital Panamá Solidario

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NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La infraestructura permanece sin un destino claro, mientras la Policía Nacional admite que aún no dispone de los fondos para trasladar el hospital.

El Hospital Panamá Solidario, en Albrook, permanece abandonado, sin vigilancia y expuesto al vandalismo, 19 meses después de que fuera transferido a la Policía Nacional para convertirlo en una clínica para sus unidades.

La institución confirmó a La Prensa que el proyecto sigue sin ejecutarse porque necesita $1.2 millones para trasladar la estructura.

La Policía explicó que esa cifra corresponde únicamente al desmontaje y traslado de la estructura desde Albrook y no incluye las adecuaciones ni el equipamiento necesarios para poner en funcionamiento la futura clínica, por lo que el costo del proyecto será mayor.

En respuesta a un cuestionario enviado por este medio, la entidad indicó que el proyecto continúa condicionado a la disponibilidad presupuestaria.

“A la fecha, no se ha logrado concretar la asignación de los fondos requeridos, por lo que no ha sido posible avanzar con su habilitación”.

La institución agregó que cualquier intervención dependerá de que se garantice el financiamiento correspondiente.

El hospital modular fue transferido oficialmente a la Policía Nacional el 26 de diciembre de 2024. Según informó la entidad, al momento de recibir las instalaciones únicamente permanecían teléfonos, cámaras de videovigilancia y gabinetes metálicos, ya que no existía equipo hospitalario en el lugar.

El proyecto podría cambiar

Aunque el plan anunciado por el Gobierno contemplaba trasladar la infraestructura para convertirla en una clínica destinada a la atención de los miembros de la Policía, esa ya no es la única alternativa sobre la mesa.

Mientras el antiguo hospital modular Panamá Solidario continúa deteriorándose, la Policía Nacional asegura que requiere más de $1.2 millones solo para trasladar la estructura. Foto: Elyseé Fernández.

La institución informó que también evalúa dividir los módulos para distribuirlos entre varias estaciones policiales del país.

De concretarse esa opción, la inversión necesaria aumentaría, aunque la Policía no precisó el monto estimado ni aclaró si esta propuesta sustituirá el proyecto anunciado originalmente.

Un hospital que se deteriora

Mientras el proyecto permanece sin ejecutarse, el Hospital Panamá Solidario continúa deteriorándose.

El inmueble carece de vigilancia permanente y, durante un recorrido realizado por La Prensa, se constató que parte de sus predios son utilizados como estacionamiento de metrobuses.

La hospital modular permanece sin un destino claro, mientras la Policía Nacional admite que aún no dispone de los fondos para poner en marcha el proyecto de una clínica para sus miembros. Foto: Cortesía.

Esta semana, los diputados de la bancada Seguimos, Betserai Richards, Grace Fernández, Ernesto Cedeño y José Barboni denunciaron la sustracción de cables de cobre y de aires acondicionados, además del deterioro que presenta la infraestructura. Los diputados solicitaron a la Contraloría General realizar una fiscalización del estado del bien público.

La condición del millonario hospital es desoladora: paredes desprendidas, paneles de fibra de vidrio esparcidos, daños en parte de la estructura del techo, vegetación que invade las instalaciones, lámparas desprendidas, lavamanos quebrados, equipos abandonados sobre el piso, escombros y filtraciones.

El sistema eléctrico fue removido y varias de las cámaras de videovigilancia que, según la Policía, recibió con el inmueble permanecen tiradas en el suelo.

De hospital de pandemia a proyecto sin ejecutar

El Hospital Panamá Solidario fue inaugurado en junio de 2020 para atender pacientes durante la pandemia de covid-19.

Tras concluir la emergencia sanitaria, las autoridades evaluaron trasladar la infraestructura hacia La Chorrera y a áreas comarcales, propuestas que posteriormente fueron descartadas debido al elevado costo que implicaba desmontar y reinstalar los módulos.

En enero de 2025, durante una entrevista con La Prensa, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó que la infraestructura sería utilizada para establecer una clínica destinada a la atención de los miembros de la Policía, luego de que la entidad la solicitara formalmente.

Sin embargo, el proyecto continúa sin ejecutarse por falta de recursos.

El deterioro avanza sobre una infraestructura sin mayor vigilancia: paredes desprendidas, filtraciones, equipos abandonados y parte de sus predios utilizados como estacionamiento de metrobuses. Foto: Elyseé Fernández.

Más de $11 millones invertidos

La construcción y el equipamiento del Hospital Panamá Solidario representaron una inversión pública superior a $11 millones.

La Contraloría General de la República refrendó el pago de más de $6.5 millones por la construcción de la infraestructura, mientras que el equipamiento médico fue valorado en aproximadamente $4.8 millones.