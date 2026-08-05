Abogado de exfuncionarios agredidos denuncia al alcalde Mizrachi, al director de la Policía Municipal y al agente agresor

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La defensa del exfuncionario Alberto Llerena presentó una denuncia penal contra el alcalde Mayer Mizrachi, el director de la Policía Municipal y el agente que lo agredió durante la protesta en el edificio Hatillo. El abogado sostiene que las lesiones configuran una tentativa de homicidio.

El abogado Valentín Jaén, defensor de los exfuncionarios de la Alcaldía de Panamá agredidos el lunes 3 de agosto por agentes de la Policía Municipal en el edificio Hatillo, presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el agente que atacó a Alberto Llerena, contra el director de la Policía Municipal y contra el alcalde Mayer Mizrachi.

La denuncia describe el tipo de lesión que recibió Llerena, aunque Jaén advirtió al Ministerio Público que, por la gravedad del ataque, el caso constituye una tentativa de homicidio.

“Dirigimos la denuncia contra el agresor, contra el director de la policía y contra el alcalde, e hicimos la observación de que estamos ante un delito de tentativa de homicidio”, afirmó Jaén en entrevista con este medio.

El abogado interpuso la denuncia la noche del mismo lunes, horas después de la protesta en la que los exfuncionarios reclamaron el pago de prestaciones adeudadas. El documento describe las lesiones que sufrió Llerena, despedido de la alcaldía hace 15 días.

Estado de salud de Llerena

Jaén informó que Llerena sufrió una ruptura de una vértebra superior y que la cirugía que le practicaron fue exitosa. Sin embargo, advirtió que el exfuncionario no ha salido de la crisis: mantiene una hemorragia que los médicos no han podido controlar.

“En la noche de ayer fueron los familiares y él no reaccionaba, hablaba incoherencias”, relató el abogado. Llerena permanece en el hospital Santo Tomás, donde ingresó a cuidados intensivos con una lesión cerebral tras el golpe que recibió en la cabeza.

Valentín Jaén, abogado. Tomada de Instagram

Los fundamentos

Como sustento de la denuncia, Jaén citó los videos que circulan en redes sociales sobre la agresión y anunció que ya recopila testimonios que servirán de fuente de conocimiento al Ministerio Público. Uno de esos videos muestra a un agente de la Policía Municipal cuando persigue a Llerena, le propina una patada y lo derriba, mientras otro grupo de agentes lo rodea.

Sobre la identidad del agresor, el abogado indicó que se trata del “inspector Sánchez”. Lo señaló como “el instigador, el autor material del asunto”.

Supuesta ‘privación ilegal de libertad’

Jaén también denunció que algunos de los exfuncionarios fueron retenidos por la Policía Municipal desde las 2:00 p.m. hasta las 12:00 de la medianoche del lunes, sin autorización judicial y sin que sus familiares supieran dónde se encontraba.

“Hubo una privación ilegal de la libertad. Nadie sabía dónde los tenían. No permitían que se comunicaran con sus familiares”, agregó.

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, se refirió a los disturbios ocurridos en el edificio Hatillo y aseguró que se evaluarán posibles sanciones una vez concluyan las investigaciones.

El martes 4 de agosto, el Juzgado de Paz de Calidonia celebró una audiencia en la que impuso amonestaciones verbales a dos exfuncionarios del municipio que participaron en la protesta. Jaén solicitó que se aceptarán las pruebas porque uno de ellos presentaba lesiones en el rostro y pidió una evaluación de medicatura forense, pero el juzgado no accedió.

Según el abogado, en esa audiencia la alcaldía intentó acreditar que los ciudadanos agredieron a los agentes, versión que rechazó de plano: “Es todo lo contrario. Ellos agredieron. Están tratando de justificar el abuso de autoridad. Nosotros tenemos los audios, los videos y las pruebas testimoniales que van a dar fe de que los agresores fueron ellos”.

La alcaldía, por su parte, informó que dos agentes de la Policía Municipal resultaron lesionados durante el incidente, sin aportar mayores detalles.

Respuesta al alcalde

El alcalde Mizrachi declaró el martes que lamentaba lo ocurrido y que la actuación de la Policía Municipal “no fue exactamente” la que espera de una policía, cuya función, dijo, es disuadir. Jaén rechazó ese planteamiento.

“El alcalde no puede salir a estas alturas a indicar que hubo un exceso de parte de la Policía Municipal. Él no puede justificar eso así. La policía actúa en atención a lo que le dicta el superior”, replicó.

El abogado agregó que, a su juicio, ese cuerpo opera “inconstitucional e ilegalmente como si fuera una fuerza policial con carácter represivo”.

Las facultades de la Policía Municipal, creada mediante el Acuerdo 162 de junio de 2025, son objeto de una demanda de nulidad que presentó el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, admitida el 3 de julio de 2026 por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

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Presentarán una querella

Jaén anunció que presentará una querella y que este jueves interpondrá nuevas denuncias. Al Ministerio Público le pidió actuar sin dilaciones.

“Lo que queremos es justicia. Que castiguen a quienes están detrás de este acto. Ni las razones étnicas ni las políticas deben inhibir al Ministerio Público para proceder con la acción penal”, expresó.

El abogado planteó, además, que a su juicio se trata de un delito de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptible.