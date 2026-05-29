Panamá, 29 de mayo del 2026

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    PROSELITISMO

    Abre el periodo de campaña en la Universidad de Panamá: seis candidatos buscan la rectoría

    Para estas elecciones, la universidad proyecta la participación de 77,015 votantes.

    José González Pinilla
    Abre el periodo de campaña en la Universidad de Panamá: seis candidatos buscan la rectoría
    Facultad de derecho de la Universidad de Panamá. LP/Elysée Fernández

    Comenzó el periodo de campaña dentro de la Universidad de Panamá (UP). El Organismo Electoral Universitario informó que, desde este viernes 29 de mayo hasta el próximo 29 de junio, los aspirantes al cargo de rector pueden hacer proselitismo.

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    Seis aspirantes ya tienen posición en la papeleta para la Rectoría de la Universidad de PanamáEntre ruinas y urnas: el futuro que se juega la Universidad de Panamá

    Son seis los candidatos a la rectoría —que buscan reemplazar a Eduardo Flores— que participarán en los comicios previstos para el próximo 1 de julio.

    Se trata de los catedráticos Roberto Ah Chong, de la nómina “Ah Chong Akometiendo”; César García, con la nómina “Experiencia para transformar y voluntad para servir”; Migdalia Bustamante Villarreal, candidata de la nómina “Primera mujer en la rectoría de la Universidad de Panamá”; Corina Pérez, de “La Universidad como cabeza y no cola”; Denis Chávez, de “Juntos por el cambio”; y Emilio Moreno, de la nómina “Unidos por la UP”.

    De acuerdo con el Organismo Electoral, las autoridades en funciones que aspiren a cargos de elección ya debieron presentar su separación de los puestos que actualmente desempeñan.

    En este proceso también se elegirán decanos y vicedecanos de 16 facultades, así como directores y subdirectores de centros regionales.

    Para estas elecciones, la universidad proyecta la participación de 77,015 votantes, distribuidos entre 4,030 docentes, 3,983 administrativos y 69,002 estudiantes.

    José González Pinilla

    Editor

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