Absel Navarro apuesta por reconstruir la Unachi tras 13 años de crisis institucional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Absel Navarro Camarena sostiene que el próximo rector deberá reconstruir la confianza en una Unachi golpeada por el deterioro de su imagen.

La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) enfrenta una de las elecciones más trascendentales desde su creación, en 1995. Tras trece años bajo la administración de Etelvina Medianero de Bonagas —marcada por denuncias de nepotismo, cuestionamientos al manejo presupuestario y una creciente pérdida de credibilidad institucional—, los aspirantes a la rectoría prometen devolverle estabilidad a una universidad que hoy también afronta un severo ajuste financiero.

Uno de esos candidatos es Absel Navarro Camarena, profesor de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad desde hace 26 años y exdirector de Asesoría Legal de la institución. Asegura que el principal reto no será únicamente administrar menos recursos, sino reconstruir la confianza en una universidad cuya imagen, sostiene, se ha deteriorado dentro y fuera de Chiriquí.

Este año, la Unachi dispone de un presupuesto de 72 millones de dólares, aunque ya enfrenta una crisis financiera. Para 2027, la institución tendría un presupuesto cercano a 68 millones de dólares, de acuerdo con la propuesta presentada por el Ejecutivo.

Etelvina Medianero de Bonagas, exrectora de la Unachi. Archivo

“Nuestra principal tarea es levantar la imagen institucional y recuperar la credibilidad en la Unachi para generar nuevamente confianza tanto en el gobierno actual como en futuros gobiernos, así como en la empresa privada y los organismos internacionales”, afirmó Navarro durante una entrevista con La Prensa.

La pérdida de prestigio

El profesor sostiene que el deterioro de la imagen institucional ya tiene consecuencias directas para los egresados. Relata que antiguos estudiantes le han manifestado que enfrentan mayores dificultades para conseguir empleo debido a los cuestionamientos públicos que han rodeado a la universidad en los últimos años.

“En las empresas nos están rechazando los currículos”, dijo al recordar las conversaciones con exalumnos preocupados porque la reputación de la institución termina afectando sus oportunidades laborales.

Navarro atribuye buena parte de esa crisis a la forma en que fue administrada la universidad durante los últimos trece años. A su juicio, el problema no se limita al manejo financiero, sino que alcanzó la estructura institucional. “Fueron 13 años en que se dieron muchas violaciones a la ley, al estatuto y a los reglamentos universitarios”, sostuvo.

También asegura que durante ese período desapareció la democracia universitaria. “Los decanos no se elegían en las urnas; prácticamente era un simulacro, porque todo se decidía en la rectoría”, afirmó.

El aspirante considera que la universidad terminó privilegiando intereses políticos por encima de la misión académica. “Se inclinó más la balanza a la política que a la academia”, señaló. Según su versión, los esfuerzos institucionales estuvieron dirigidos a fortalecer la imagen de una sola figura, mientras que la investigación, la extensión universitaria y la producción científica quedaron relegadas.

Estudiantes exigieron la renuncia de la entonces rectora. Archivo

Ajuste presupuestario

Uno de los desafíos más inmediatos para la próxima administración será enfrentar el recorte presupuestario. Navarro reconoce que la reducción obligará a revisar el gasto, pero rechaza que la solución pase por despidos masivos. Su propuesta consiste en revisar la estructura de sobresueldos y otros beneficios que, según afirma, terminaron incrementando el costo de funcionamiento de la institución.

“Reducir la planilla de los que menos ganan no resuelve el problema. Lo que tenemos que revisar son los sobresueldos, porque ahí es donde se ha dado el verdadero abuso del presupuesto”, manifestó.

Actualmente, la Unachi cuenta con cerca de 2,000 colaboradores, entre docentes y administrativos. Sin embargo, la planilla mensual ronda los seis millones de dólares. Algunos docentes perciben salarios de hasta 11 mil dólares mensuales, una cifra que supera el salario base del presidente de la República.

El candidato sostiene que no sería responsable exigir más recursos al Estado sin antes demostrar que la universidad puede administrar correctamente los fondos que ya recibe. “No puedo llegar al gobierno exigiendo más dinero. Primero tenemos que levantar la imagen y demostrar que las cosas funcionan bien”, señaló. A su juicio, la recuperación presupuestaria dependerá de la capacidad de la nueva administración para recuperar la confianza del Ejecutivo y de la sociedad.

Política y poder

En medio de la campaña, Navarro también denuncia que la estructura de poder construida durante la administración de Medianero de Bonagas mantiene influencia dentro de la universidad. Aunque evita centrar sus críticas exclusivamente en la exrectora, sostiene que todavía existen funcionarios y grupos que buscan conservar el control institucional.

“El statu quo todavía se mantiene”, afirmó al denunciar presiones dentro del proceso electoral para favorecer al candidato identificado con la continuidad.

Sede de la Unachi. Archivo.

Sobre la relación entre la universidad y la política, Navarro considera que el problema no radica en el contacto institucional con la Asamblea Nacional —inevitable dentro del proceso presupuestario—, sino en que durante años se perdió el equilibrio entre la autonomía universitaria y los intereses políticos. En su opinión, las reformas legales que facilitaron la reelección de la exrectora terminaron condicionando la gestión académica y administrativa de la institución.

De hecho, diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), entre ellos Raúl Pineda, defendieron la gestión de Medianero de Bonagas e impulsaron reformas legales relacionadas con su reelección.

Nepotismo

Respecto a las investigaciones por presunto nepotismo, el candidato evita emitir conclusiones anticipadas. Explica que conoce de actuaciones emprendidas por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), pero asegura que quienes permanecieron fuera de la administración desconocen el estado real de esos expedientes. “Esperemos que las autoridades determinen lo que corresponda”, indicó.

Actualmente, cerca de un centenar de personas vinculadas a la universidad son objeto de investigaciones por presuntos conflictos de interés.

Si obtiene la rectoría, Navarro asegura que buscará reconstruir la relación de la Unachi con la empresa privada y con organismos internacionales mediante convenios de cooperación, intercambio académico e investigación científica.

“La empresa privada es el mejor aliado de una universidad”, afirmó. Su apuesta consiste en que la institución vuelva a ser reconocida por la calidad de sus egresados y por su producción académica, dejando atrás una etapa en la que, según sostiene, la Unachi ocupó titulares más por sus controversias que por sus aportes al desarrollo del país.