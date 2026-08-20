Absel Navarro: nuevo rector de la Unachi

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El resultado pone fin a una contienda en la que participaron siete candidatos y abre una nueva etapa para la principal universidad pública de Chiriquí, en medio de varias polémicas.

Con los votos ya escrutados, Absel Navarro se impuso este miércoles 19 de agosto en las elecciones de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) y asumirá la rectoría para el próximo período, en una votación que marca el cierre de la era de Etelvina Medianero de Bonagas, quien estuvo al frente de la institución durante 13 años.

El resultado pone fin a una contienda en la que participaron siete candidatos y abre una nueva etapa para la principal universidad pública de Chiriquí, en medio de cuestionamientos sobre el modelo de gobierno universitario y de demandas de estudiantes, docentes y administrativos.

En estas elecciones, los profesores concentraron el 60% de los votos; los estudiantes, el 30%, y los administrativos, el 10%. El nuevo rector tendrá el reto de responder a los distintos sectores de una comunidad universitaria de más de 20 mil estudiantes.

A las 8:00 de la mañana comenzó el proceso electoral interno. En total, se habilitaron 34 mesas de votación distribuidas en el campus central, subcentros y centros regionales. Se esperaba la participación de cerca de 988 administrativos, 980 docentes y más de 5,200 estudiantes habilitados para ejercer el sufragio.

Candidatos a rector de la Unachi

La limitada participación del estudiantado se convirtió en otro de los puntos cuestionados durante la jornada electoral. Justin Williams, representante estudiantil de la Facultad de Derecho de la Unachi, consideró que la composición del padrón refleja una brecha dentro de la comunidad universitaria.

Williams señaló que, de los aproximadamente 22,500 estudiantes matriculados en la institución, solo unos 5,000 fueron habilitados para ejercer el voto. A su juicio, esta diferencia evidencia “la desigualdad que hay en la comunidad universitaria”.

Los desafíos

La Unachi llegará al cambio de rector con un problema financiero que, según el rector encargado, Pedro González, seguirá condicionando la gestión de quien asuma el cargo. El presupuesto pasó de $106 millones en 2024 a $72 millones en 2025 y 2026, mientras los gastos de planilla se mantienen como una de las principales presiones sobre las finanzas universitarias. De los $106 millones asignados en 2024, unos $92 millones estaban destinados al pago de funcionarios administrativos y docentes.

La reducción presupuestaria ha dejado un déficit de alrededor de $30 millones anuales, de acuerdo con González. El rector explicó que, de los $72 millones asignados, la universidad debe gestionar unos $9 millones adicionales, por lo que la disponibilidad efectiva para cubrir la planilla ronda los $60 millones. El problema, advirtió, no se limita a este año: la proyección presupuestaria para 2027 mantiene una brecha similar. Esto ha provocado retrasos en el pago de salarios y dificultades para cumplir con las cuotas patronales.

Pedro González, nuevo rector interino de la Unachi. Cortesía

Deuda con la CSS

Uno de los principales pendientes que recibirá el próximo rector será la deuda con la Caja de Seguro Social (CSS), que ronda los $12 millones. González explicó que durante 2025 el Estado mantuvo el pago de los salarios, pero no realizó las transferencias correspondientes a la seguridad social, pese a que los montos habían sido descontados a docentes y administrativos.

La situación se agravó al comenzar 2026, cuando el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) empezó a reclamar recursos que, según el rector, ya habían sido utilizados para cubrir compromisos de la universidad.

González sostiene que esa deuda debe ser asumida por el Estado porque, según su versión, la Unachi no recibió las transferencias necesarias para cubrir esos compromisos. La universidad ya solicitó al MEF un traslado interinstitucional de aproximadamente $30.3 millones para contar con recursos que permitan cerrar el año y cubrir las necesidades de estructura de personal.

La petición fue aprobada por el Consejo Administrativo, pero será la nueva administración la que tendrá que definir si esa salida es suficiente o si será necesario adoptar medidas adicionales, incluida una eventual reducción de la planilla.

Hoja de ruta

Más allá de conseguir recursos, González considera que el próximo rector deberá establecer una hoja de ruta para mejorar la gestión y recuperar la confianza en la institución. Su recomendación es iniciar conversaciones con el Ministerio de Educación, el MEF y la Contraloría para diseñar una estrategia que garantice los fondos que requiere la universidad.

Al mismo tiempo, plantea hacer más eficiente la administración, elevar los niveles de transparencia y comunicar mejor el trabajo que realiza la Unachi en investigación, docencia y extensión, áreas que, según dijo, no siempre son conocidas por la sociedad.

El otro desafío será enfrentar el desgaste de la imagen de la universidad tras los cuestionamientos que rodearon la administración de Etelvina Medianero de Bonagas. González dijo que, al asumir la rectoría, solicitó a la Contraloría General de la República una auditoría correspondiente al período 2023-2026, luego de que el organismo fiscalizador realizara otra sobre los años 2013-2023.

Sin embargo, afirmó que todavía no ha recibido un informe oficial sobre los resultados de esa revisión. “Yo no voy a abogar por nadie”, dijo González, quien sostuvo que, antes de atribuir responsabilidades por los señalamientos contra la institución, deben existir hallazgos documentados.

La gestión de González termina el 30 de agosto y, el 31, asumirá el nuevo rector, quien recibirá una universidad con cuentas por ordenar y una imagen que reconstruir. Permanecerá tres años en el cargo.