Abstención desata choque entre la bancada panameñista y sus exdirigentes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El pasado 1 de julio, los ocho diputados panameñistas optaron por abstenerse en la elección de la nueva junta directiva del Legislativo.

La bancada Panameñista salió al paso de las duras críticas que recibió por abstenerse en la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, el pasado 1 de julio, una decisión que fue interpretada por sus detractores como un intento de quedar “bien con Dios y con el diablo”.

En un comunicado, los diputados rechazaron “categóricamente” las declaraciones de dirigentes y exdirigentes del Partido Panameñista que cuestionaron la postura asumida durante la votación.

“Pensar que el Gobierno es el diablo y el movimiento Vamos es Dios constituye un error político de nuestro expresidente del partido, José Blandón. La bancada analizó el momento político y consideró que la mejor opción para el país era mantener el equilibrio entre dos fuerzas diametralmente opuestas en la Asamblea Nacional”, dijo el jefe de la bancada, José Luis Varela.

El diputado también respondió a las críticas del exdiputado y exministro de Trabajo Luis Ernesto Carles, a quien exhortó a “superar las derrotas electorales” que ha sufrido y a pensar en el bienestar del país por encima de sus intereses políticos personales.

“Carles debe superar sus constantes derrotas electorales. Lo exhortamos a no descalificar la actuación de nuestra bancada con epítetos ofensivos. Más bien, debe verse en el espejo y preguntarse si esa actitud no fue precisamente la que hizo que sus electores le retiraran la confianza en las elecciones pasadas”, sostuvo Varela.

Comunicado Partido Panameñista.

Varela defendió la gestión del Partido Panameñista al frente de la Asamblea Nacional durante el último año, bajo la presidencia del diputado Jorge Herrera (2025-2026), al señalar que ese período estuvo marcado por el diálogo, los acuerdos, el consenso y la búsqueda de la paz política.

“Faltan tres años para las próximas elecciones; adelantar los tiempos políticos es un error”, añadió.

El pasado 1 de julio, los ocho diputados panameñistas optaron por abstenerse en la elección de la nueva junta directiva del Legislativo. No respaldaron ni a la candidata oficialista, Shirley Castañedas, ni a Grace Hernández, postulada por la coalición Vamos y Seguimos.

José Blandón, uno de los críticos más severos de la estrategia adoptada por la bancada, sostuvo que el partido perdió es día la oportunidad de fijar una posición política clara.

“Hubiese preferido que votaran con el bloque opositor o, incluso, que presentaran una candidatura propia. El voto de abstención, hacia afuera, se percibe como un voto de ‘no quiero pelear contigo y quiero estar bien con Dios y con el diablo’. Se pierde la vocería para expresar tu postura dentro del debate (...)”, manifestó.

Por su parte, el exdirectivo del colectivo y exministro Carles calificó la abstención de la bancada como una estrategia “oportunista y cobarde”. Carles renunció al Partido Panameñista a finales de marzo de este año.