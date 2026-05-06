Panamá, 06 de mayo del 2026

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    Accede a la planilla completa de la Unachi en nuestro buscador interactivo

    Ohigginis Arcia Jaramillo / Yasser Yánez García
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    La gestión de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas, vuelve a colocarse bajo escrutinio público. Con una planilla que supera los 2,000 funcionarios entre personal académico y administrativo, el costo mensual asciende a $5.8 millones, lo que evidencia el peso financiero que representa esta casa de estudios para el Estado.

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    Planilla de la Unachi: profesores ganan más que el presidente de la República, incluida la rectora

    Dentro de esa estructura, al menos 249 funcionarios devengan salarios superiores a los $7,000 mensuales. La propia rectora encabeza la escala con un ingreso de $12,000, por encima del salario del presidente de la República, José Raúl Mulino, fijado en $7,000. Este contraste ha reavivado cuestionamientos sobre la proporcionalidad y los criterios de asignación salarial dentro de la institución.

    Para conocer en detalle cómo se distribuyen estos salarios, CONSULTA EL BUSCADOR INTERACTIVO DE LA PLANILLA DE LA UNACHI, disponible en nuestra plataforma.

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    Gráfica

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política

    Yasser Yánez García


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