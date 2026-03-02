Aceptan la renuncia de José Pablo Ramos en la Cadena de Frío

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

José Pablo Ramos dejó de ser el gerente general de Mercados Nacionales de la Cadena de Frío, S.A., luego de que la Junta Directiva aceptara formalmente su renuncia.

Tras su salida, la entidad designó de manera inmediata a Lorena Pinzón Gaubeca de Garibaldi como gerente general encargada, a fin de garantizar la continuidad administrativa y operativa mientras se desarrolla el proceso para nombrar al nuevo titular del cargo.

En un comunicado, la Junta anunció que abrirá una convocatoria pública para la recepción de hojas de vida y la conformación de una terna que será remitida al presidente de la República, José Raúl Mulino, quien deberá escoger al próximo gerente general. Posteriormente, el nombramiento deberá ser enviado a la Asamblea Nacional para su ratificación, conforme al procedimiento legal vigente.

Mercados Nacionales de la Cadena de Frío, S.A. #Comunica ⚠️ pic.twitter.com/BS7qzU9zF6 — Cadena de Frío, S. A. (@cadenadefriopa) March 2, 2026

Ramos había sido ratificado en el cargo en octubre de 2024. En su trayectoria en el sector público, fue director general de la Lotería Nacional de Beneficencia entre 2009 y 2012, durante la administración de Ricardo Martinelli, y posteriormente dirigió el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano. También ocupó cargos como director administrativo del Ministerio de Asuntos del Canal y director general del Instituto de Mercadeo Agropecuario.

En su comunicado, la Junta Directiva aseguró que las operaciones de la Cadena de Frío continuarán sin interrupciones.