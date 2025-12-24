Aceras, compras y donaciones: cómo se distribuyó el dinero de obras municipales en el distrito de Panamá

Exclusivo Suscriptores

Entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) aprobó $1.09 millones en proyectos del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (Piopsm) para el distrito de Panamá.

El registro oficial, publicado en la nueva herramienta de transparencia de la entidad, muestra una gama de obras y compras de alcance local: aceras, intersecciones, luminarias, parques y equipamiento, pero también fondos destinados a donaciones y apoyos educativos (becas).

El gasto muestra un patrón mixto. Por un lado, aparecen obras de infraestructura urbana de menor escala como aceras, rampas, señalización, veredas y luminarias, que atienden demandas barriales específicas. Por otro, figuran compras y donaciones, equipos, materiales, apoyos educativos y agasajos.

La mayoría de las partidas no supera los $30,000, sin embargo, hay algunos proyectos que alcanzan los $100,000.

54 proyectos

El detalle por corregimiento reúne 54 proyectos. Bella Vista, corregimiento en manos del representante César Kiamco, de la coalición Vamos, encabeza la lista de comunidades con el mayor número de programas aprobados. Sobresalen iniciativas vinculadas a la circulación, la accesibilidad y el equipamiento urbano.

En la lista figuran, por ejemplo, trabajos en la calle Anastasio Ruiz, con un costo de $18,500; mejoras en la intersección de El Cangrejo, por $30,000; y adecuaciones en intersecciones sobre las calles 57, 58 y la avenida Abel Bravo, por $50,000.

Le siguen Don Bosco y Ancón, con proyectos relacionados con mantenimiento de vías, paradas, parques, equipamiento comunitario y actividades sociales.

En Don Bosco sobresalen trabajos de mantenimiento, limpieza, reparación y pintura de aceras en vías principales, con un valor de $20,000, así como la adecuación del área perimetral de la ciclovía, por $20,000.

En Ancón aparecen proyectos de infraestructura vial que incluyen aceras, señalización de calles, facilidades de acceso para personas con discapacidad, canalización y dragado de ríos, por $10,000.

También se registra la compra de un bus tipo coaster por $60,000, así como la adquisición de cortagramas, motosierras e hidrolavadoras, por $50,000. Además, figuran $15,000 en el renglón de asistencia educativa para estudiantes de primaria, secundaria y universitarios.

El representante de Don Bosco es Pier Janson, del Partido Panameñista, mientras que la de Ancón es Yamileth Batista, electa en 2024 bajo la bandera del Movimiento Otro Camino.

Betania, administrado por Humberto Echeverría, de Vamos, y Chilibre, representado por Josimar Camaño, de Realizando Metas, registran solo dos proyectos cada uno, pero concentran montos más elevados.

En Betania se destinaron $90,000 a un proyecto de “nebulización en las comunidades” y otros $84,437 a la compra de equipos para el aseo del corregimiento.

En Chilibre se describe la compra de concreto para la construcción de calles, veredas y aceras, por $100,000, así como $40,000 para la adquisición de materiales de construcción de paradas de bus.

Equipos deportivos en El Chorrillo

En El Chorrillo, corregimiento que representa el diputado Sergio Chello Gálvez, no figuran obras de infraestructura; sin embargo, el registro incluye $76,320 destinados a equipos deportivos.

Otras comunidades, como Las Cumbres, aparecen con proyectos aprobados para el suministro de concreto, por $109,230. La representante de este corregimiento es Zaidy Quintero, del Partido Panameñista.

Los fondos, de acuerdo con el sitio digital de la AND, se aprobaron entre el 12 de diciembre de 2024 y el 6 de noviembre de 2025, con un pico claro de aprobaciones entre julio y septiembre de 2025.

Lo que dice la ley

El Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales, establecido en el marco de la Ley 37 de descentralización, faculta a los municipios para ejecutar inversiones y servicios de interés local con recursos transferidos por el Ejecutivo, bajo reglas de elegibilidad, aprobación y control.

De acuerdo con la norma, los fondos para obras y servicios municipales se aprueban a partir de proyectos presentados por los municipios, evaluados técnicamente por la Autoridad Nacional de Descentralización y autorizados por su junta directiva. Los recursos se transfieren a los gobiernos locales en uno o varios desembolsos, y su ejecución queda sujeta a rendición de cuentas y fiscalización posterior.