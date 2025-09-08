Panamá, 08 de septiembre del 2025

    Aclaración de Dino Mon, director general de la CSS

    Redacción de La Prensa
    En la imagen se aprecia al director de la CSS, Dino Mon. LP Elysée Fernández

    Periodista

    Yolanda Sandoval

    Directora Editorial Web

    Diario La Prensa

    E. S. D.

    Estimada periodista Sandoval:

    Aprecio de manera especial el espacio brindado en “Café con La Prensa” para exponer la situación de la Caja de Seguro Social como inicio de un programa nacional de divulgación y rendición de cuentas.

    Sin embargo, respecto a la nota publicada el 4 de septiembre de 2025 sobre el Programa de Enfermedad y Riesgos Profesionales, considero importante aportar algunas explicaciones adicionales que son fundamentales en el propósito de ofrecer el debido contexto a sus lectores.

    Al respecto, es oportuno precisar que, antes de la aprobación de la Ley 462, el déficit del Programa de Salud y Riesgos Profesionales amenazaba con agotar las reservas en un plazo de apenas dos años. Con esto quiero decir que la Ley 462 no solo garantizó la continuidad, estabilidad y sostenibilidad del sistema de pensiones, sino que también introdujo criterios de buena administración que permitirán reducir progresivamente el uso de reservas, hasta lograr la autosostenibilidad total del programa.

    Este nuevo marco, se refuerza con el proceso futuro de integración de servicios con el Ministerio de Salud, que además de extender la cobertura eficiente a asegurados y no asegurados, permitirá realizar adquisiciones conjuntas para evitar duplicidades y generar ahorros significativos mediante economías de escala.

    Corresponde a la Caja de Seguro Social implementar acciones administrativas oportunas para reducir y controlar el gasto; por ello, el déficit del programa de Salud se atiende mediante un plan de optimización de recursos en toda la institución, control estricto de compras, eliminación de gastos innecesarios y la prevención de costos excesivos en la adquisición de bienes y servicios.

    Por primera vez, la CSS cuenta con una proyección presupuestaria quinquenal, lo que permite una ejecución financieramente saludable, disciplina y mayor transparencia en el uso de los recursos.

    Estoy seguro que este conjunto de acciones fortalecerá la sostenibilidad del programa y transmitirán certidumbre a la ciudadanía de una administración responsable de todos sus programas y comprometida con el bienestar común.

    Agradecemos la publicación de estas precisiones.

    Atentamente,

    DINO MON VÁSQUEZ

    Director General

    Caja de Seguro Social


