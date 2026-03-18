Acodeco advierte que proyecto de ley sobre el etanol obligatorio afectaría a los consumidores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La entidad concluyó que la propuesta choca con la Constitución y afecta directamente a los consumidores.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) encendió una alerta sobre el proyecto de ley que impulsa el Ejecutivo para establecer el uso obligatorio de etanol en los combustibles.

La entidad concluyó que la propuesta choca con la Constitución y afecta directamente a los consumidores.

En una opinión remitida a la diputada Alexandra Brenes, miembro de la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional, la Acodeco advierte que el proyecto de ley 443 vulnera derechos básicos y ahondó sobre cómo la medida impactaría a cualquier conductor en el país.

Alexandra Brenes, diputada de Vamos. Captura de pantalla

Menos opciones para el consumidor

El primer señalamiento es directo. La Acodeco considera que la iniciativa viola el artículo 49 de la Constitución porque limita la libertad de elección. En otras palabras dice que si la ley obliga a usar gasolina mezclada con etanol, el consumidor pierde la posibilidad de escoger otro tipo de combustible.

“El proyecto impone una sola opción de mercado”, advierte el administrador de la entidad Ramón Abadi Balid en la nota con fecha del pasado 5 de febrero.

Esto significa que quien tenga un vehículo que no funcione bien con ese tipo de mezcla, por diseño o antigüedad, no tendría alternativas.

Sede de la Acodeco. Cortesía

Golpe a la competencia

La entidad también advierte otro problema: el impacto en la competencia. Según su análisis, el proyecto contradice el artículo 298 de la Constitución, que protege la libre competencia.

Esto es así porque cuando se obliga a todo el mercado a operar bajo una sola fórmula, se reducen las condiciones para competir. Eso puede afectar precios, calidad y disponibilidad.

Acodeco recuerda que la ley panameña exige que el Estado promueva mercados abiertos y competitivos, no que los limite.

Riesgos para usuarios y equipos

El documento introduce otro elemento que toca directamente el bolsillo de la gente. El proyecto no contempla qué ocurrirá con vehículos o equipos que no toleren el etanol.

La Acodeco advierte que la propuesta no incluye medidas para proteger a quienes podrían resultar afectados por el uso de este tipo de gasolina, ya sea por daños mecánicos o pérdida de garantías.

En otras palabras, el costo de la transición podría recaer en los consumidores.

Falta de estudios técnicos

La institución también deja claro que no existen, al menos en su ámbito, estudios técnicos suficientes sobre la calidad o el impacto de las mezclas con etanol. Esa responsabilidad recae en la Secretaría Nacional de Energía.

“Esta Autoridad no cuenta con estudios técnicos, científicos, económicos ni de laboratorio especializados en materia de calidad, composición química o mezclas de combustibles o gasolina oxigenada con bioetanol, anhidro para uso automotor, no por omisión, sino porque tanto la regulación técnica, como el control de la calidad de los combustibles que se distribuyen a nivel nacional forman parte de las competencias legales de otras autoridades”, advierte la entidad en la carta.

En primer debate

La Acodeco pidió a la Comisión de Comercio de la Asamblea consultar con los fabricantes, distribuidores, vendedores o proveedores de vehículos, así como con los agentes económicos o sectores que venden equipos que funcionan con gasolina, si mantendrán las condiciones de garantías al utilizarse el etanol.

El proyecto de ley fue presentado ante la Asamblea por el ministro de la Presidencia Juan Carlos Orillac en octubre de 2025. Se discute en primer debate en la Comisión de Comercio que preside el diputado del Movimiento Otro Camino, Ernesto Cedeño.