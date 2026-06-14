Acreditación, familia e investigación: los vínculos detrás de la Universidad Iberoamericana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Fundada por la exrectora de la Unachi, Etelvina Medianero de Bonagas, la Universidad Iberoamericana obtuvo una acreditación institucional por seis años.

Mientras la entonces rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas, transitaba sus últimos días al frente de la institución en medio de una profunda crisis administrativa y financiera, una universidad privada fundada por ella alcanzaba uno de sus principales objetivos académicos: la acreditación.

El 3 de junio de 2026 fue publicada en la Gaceta Oficial la resolución que acredita a la Universidad Iberoamericana, luego de que el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa) aprobara el proceso el 31 de marzo.

La publicación de la certificación, que avala el cumplimiento de los estándares de calidad de la educación superior, se produjo apenas un día después de que Medianero de Bonagas presentara una nueva carta de renuncia a la rectoría de la Unachi, el 2 de junio, efectiva a partir del 8 de junio. Con ello concluyó una gestión que durante años estuvo rodeada de controversias por denuncias de nepotismo, cuestionamientos sobre títulos académicos y auditorías financieras.

Tabla

Fundada en 2014, la Universidad Iberoamericana obtuvo una acreditación institucional por seis años tras recibir seis votos favorables y tres abstenciones por parte de los miembros del Coneaupa.

Los detalles

La universidad tiene su sede en David, provincia de Chiriquí. Fue autorizada mediante el Decreto Ejecutivo N.° 693 del 12 de agosto de 2014, firmado por el entonces presidente Juan Carlos Varela y la entonces ministra de Educación, Marcela Paredes de Vásquez.

Su oferta académica abarca licenciaturas, especializaciones, maestrías y programas de posgrado. Sin embargo, el rápido crecimiento de la institución llamó la atención desde sus primeros años de funcionamiento.

Para 2017, apenas tres años después de recibir la autorización oficial para operar, ya contaba con 21 programas académicos aprobados, una cifra que, según fuentes consultadas por La Prensa en aquel momento, resultaba poco común para una universidad de reciente creación y superaba la oferta de otras instituciones con una trayectoria mucho más extensa en el sistema de educación superior panameño.

Documentos inscritos en el Registro Público identifican a Medianero de Bonagas, exrectora de la Unachi, como fundadora de la Universidad Iberoamericana, aunque actualmente figura como suscriptora de la sociedad. En la junta directiva de la institución privada también aparecen familiares cercanos: su yerno, José Roberto Checa Del Cid, como presidente, y sus hijos, Ethel Mayte Bonagas y Moisés Enrique Bonagas, como secretaria y tesorero, respectivamente.

Etelvina Medianero de Bonagas, exrectora de Unachi, junto a sus hijos. Archivo

La creación de la universidad coincidió con el inicio de la gestión de Medianero de Bonagas al frente de la Unachi. La académica asumió la rectoría en 2013 y, apenas un año después, la Universidad Iberoamericana obtuvo la autorización oficial para operar en el país.

La investigación y los negocios

Cabe recordar que tanto la exrectora de la Unachi como su yerno y sus hijos —integrantes de la directiva de esta universidad— son objeto de una investigación del Ministerio Público. El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, solicitó al Registro Público información sobre propiedades, sociedades y movimientos patrimoniales vinculados no solo a Medianero de Bonagas, sino también a 12 familiares de su entorno más cercano, como parte de una investigación por presuntos delitos contra la administración pública.

En la lista de personas naturales remitida por el procurador al Registro Público figuran tres hijos de la exrectora: Jessica Joanna, Ethel Mayte y Moisés Enrique Bonagas Medianero. También aparecen José Roberto Checa Del Cid, identificado como su yerno, y Miriam Milagro Colato Durán, señalada como su nuera.

A ello se suma que los negocios de las familias Bonagas Medianero y Checa Del Cid no se limitarían a la universidad privada. También aparecen vinculados, al menos, a un contrato adjudicado por la Unachi a una empresa presidida por Checa Del Cid.

El 22 de octubre de 2013, cuando Medianero de Bonagas llevaba pocos meses al frente de la Unachi durante su primer período como rectora, firmó un contrato con la empresa CHK Ingenieros para la ejecución de una obra en el Centro Regional Universitario de Barú (Cruba), una dependencia de la casa de estudios superiores en Chiriquí.

Contrato

La empresa adjudicataria mantenía vínculos directos con el círculo familiar de la entonces rectora. En la junta directiva de la compañía también figuraba Ethel Mayte Bonagas Medianero, hija de la exrectora, esposa de Checa Del Cid y secretaria de la Universidad Iberoamericana.

El proyecto contemplaba la construcción y mejora del sistema eléctrico del Cruba, con un precio de referencia de 79,450 dólares. Para su ejecución se convocó un acto público al que concurrieron tres proponentes.

La oferta más onerosa

La propuesta más económica fue presentada por Santiago Elías Caballero, con una oferta de 68,300 dólares. Sin embargo, la comisión evaluadora le descontó puntos al considerar insuficientes su experiencia y capacidad técnica.

La segunda propuesta más baja correspondió a Romarjoe, S.A., por 77,100 dólares, pero fue descartada por incumplir requisitos establecidos en el pliego de cargos.

La adjudicación terminó recayendo en CHK Ingenieros, cuya propuesta ascendía a 77,900 dólares, la más alta de las tres presentadas.

La comisión encargada de evaluar las propuestas había sido designada por la propia rectora e integrada por funcionarios bajo su dependencia. Estuvo presidida por quien hoy ocupa la Vicerrectoría Administrativa, Rosa Moreno, junto con el entonces director de Ingeniería, Ivis P. Victoria. También participó el arquitecto Aris L. Espinosa.

El contrato fue suscrito el 25 de noviembre de 2013. En el documento aparecen las firmas de Etelvina Medianero de Bonagas, en representación de la Unachi como entidad contratante, y de su yerno en calidad de representante de la empresa contratista. La coincidencia de ambos nombres en un mismo acuerdo se convertiría luego en uno de los episodios más cuestionados de la gestión de la entonces polémica rectora.