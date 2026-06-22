Actos del Bicentenario del Congreso Anfictiónico

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Asamblea General de la OEA se realiza en Panamá como parte de una Semana de Alto Nivel que incluye una serie de reuniones multilaterales y actividades diplomáticas vinculadas al Bicentenario del Congreso Anfictiónico.

La agenda inició este domingo con la 31.ª Reunión del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe, presidida por el canciller Javier Martínez-Acha.

Este lunes se conmemorará el Bicentenario del Congreso Anfictiónico con un acto en la Cancillería y la presencia de jefes de Estado y representantes regionales, seguido en la tarde por la apertura de la Asamblea General de la OEA en Atlapa.

Discurso del canciller

De hecho, Panamá dio inicio a las actividades conmemorativas del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826 con una ceremonia de colocación de ofrenda floral en honor al Libertador Simón Bolívar, escenario en el que el canciller Javier Martínez-Acha reivindicó la vigencia de los ideales de integración que inspiraron aquel histórico encuentro.

Ante delegaciones internacionales y representantes del sistema interamericano, el ministro destacó que el homenaje no solo evocaba la figura de Bolívar, sino también una visión política que, dos siglos después, continúa orientando las relaciones entre las naciones americanas.

“Al depositar esta ofrenda floral, honramos no solamente la memoria de un hombre excepcional, sino también la vigencia de una idea que continúa orientando el destino de nuestro hemisferio: la convicción de que la cooperación, el diálogo y la solidaridad entre las naciones son condiciones indispensables para la libertad, la paz y el progreso”, afirmó Martínez-Acha.

El canciller recordó que fue precisamente en Panamá donde Bolívar convocó a los pueblos recién independizados para construir un espacio permanente de concertación política y defensa colectiva, una iniciativa que consideró adelantada a su tiempo.

Durante su intervención, el jefe de la diplomacia panameña resaltó que la visión bolivariana antecedió por décadas a la creación de los organismos multilaterales modernos. “Mucho antes de la creación de los organismos internacionales contemporáneos, Bolívar comprendió que ninguna nación podía enfrentar sola los desafíos de su época y que la unidad constituía la mejor garantía para preservar la independencia y la dignidad de nuestros pueblos”, señaló.

Sus palabras estuvieron marcadas por referencias al papel histórico de Panamá como punto de encuentro entre las naciones del continente.

También aprovechó la ocasión para vincular el legado del Congreso Anfictiónico con la labor actual de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y otros espacios de cooperación hemisférica.

Diálogo regional

Desde la misma tierra donde Bolívar promovió el diálogo regional, Panamá reiteró, según el canciller, su vocación de ser “puente de encuentro entre los pueblos, plataforma de entendimiento entre las naciones y espacio permanente para la construcción de consensos”.

Además advirtió que amenazas como la inseguridad transnacional, las crisis humanitarias, el cambio climático y la incertidumbre económica exigen respuestas coordinadas entre los Estados.

En ese contexto, el canciller defendió el multilateralismo como herramienta esencial para afrontar los retos contemporáneos. “El multilateralismo, el respeto al derecho internacional y la cooperación entre los Estados sigue siendo la mejor herramienta para construir soluciones duraderas”, sostuvo.

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