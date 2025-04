Acuerdo con Estados Unidos cobra factura en la Cancillería: ¿qué revela la carta de renuncia de Ruiz Hernández?

Exclusivo Suscriptores

En medio del torbellino diplomático que agita las relaciones entre Panamá y Estados Unidos de América (EUA), el presidente José Raúl Mulino recibió la renuncia de su vicecanciller, Carlos Ruiz Hernández, uno de los funcionarios más cercanos y estratégicos en el manejo de las tensas relaciones con el país que gobierna Donald Trump.

Según se detalla en su carta de renuncia, su salida estaría relacionada con la polémica desatada tras la publicación de una declaraciión conjunta en materia de seguridad en la que el Departamento de Defensa de Estados Unidos, omitió una mención explícita a la soberanía panameña en torno al Canal de Panamá.

Este documento se publicó en la noche del martes 8 de abril, durante la visita al país del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

Declaración Conjunta entre el Presidente Mulino y el Secretario Hegseth después de la Reunión Bilateral en el Palacio de las Garzas. pic.twitter.com/C6NhSWdRaL — Presidencia de la República de Panamá (@presidenciapma) April 9, 2025

La carta de renuncia

El episodio provocó amarguras en el Palacio de Las Garzas. Ruiz Hernández, siempre estuvo en el centro de las negociaciones con Estados Unidos tras la crisis desatada por las pretensiones de Trump de retomar el control de Panamá. Con el peso de la presión, optó por escribir la carta de renuncia el pasado jueves 10 de abril.

Sin embargo, la hizo efectiva el pasado martes 15 de abril. En la nota le dejó claro al Presidente de la República el motivo de su salida.

“Si usted considera que el secretario de Defensa de los Estados Unidos había incumplido el acuerdo que alcancé personalmente con él, según el cual no abandonaría territorio panameño sin dejar claro, y sin ambigüedades, su respeto a la soberanía de Panamá sobre nuestro Canal, entonces, yo daría este paso con entereza (la renuncia al puesto) en resguardo a la confianza que usted depositó en mí y en defensa de la integridad institucional del país”, se lee en uno de los párrafos.

Hegseth estuvo en Panamá del 7 al 9 de abril. El martes 8 de abril, visitó el Palacio de Las Garzas, el Canal de Panamá, y recorrió bases del Servicio Nacional Aeronaval junto al ministro de Seguridad, Frank Ábrego. El miércoles 9 de abril, en medio de la Conferencia de Seguridad de Centroamérica, Panamá y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento que permite a las fuerzas armadas de EUA el uso de instalaciones estratégicas en suelo panameño. Sectores de la sociedad civil, abogados y políticos, interpretan el asunto como el retorno de las bases militares.

Además del memorando de entendimiento para temas de seguridad, Panamá y EUA firmaron una declaración conjunta que los dos países divulgaron con distintas narrativas. Hegseth dijo que el acuerdo permite que los buques militares de su país pasen por el Canal de Panamá con prioridad y sin costo. Pero el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, habló de “compensación por servicio”, un modelo de “costo neutral”.

Los dos documentos, sumado a la omisión de la soberanía en el comunicado del Departamento de Defensa, desataron una tormenta política. Una ola de severas críticas tomó por asalto la agenda pública y marcó el pulso del debate nacional.

El jueves 10 de abril, fecha en que Ruiz Hernández redactó la renuncia, y un día después de la partida del secretario de Defensa, la Dirección de Política Exterior de la Cancillería panameña envió una nota a la Embajada de EUA pidiendo la actualización del comunicado conjunto en el que la Secretaría de Defensa estadounidense omitió reconocer la soberanía panameña sobre el Canal de Panamá.

El canciller Javier Martínez Acha, que hasta entonces se había mantenido al margen del tema, pues, en medio de la visita del hombre fuerte del Pentágono a Panamá, se fue a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en Tegucigalpa, Honduras, apareció en la radio para anunciar que habían solicitado explicaciones a Estados Unidos.

Era una señal clara de que, en la Cancillería, el asunto hervía puertas adentro.

Como se explicó en párrafos anteriores, Carlos Ruiz Hernández fue parte del equipo negociador panameño para consolidar los acuerdos. Su papel en el conflicto fue tan central que terminó desplazando a Martínez Acha, ministro de Relaciones Exteriores, cuyo rol ha sido tímido en la compleja coyuntura.

Como el agua y el aceite

Ruiz Hernández y Martínez Acha chocaban siempre: eran como el agua y el aceite. Un ejemplo elocuente ocurrió el día de la firma del memorando de entendimiento sobre seguridad. Ruiz Hernández sugirió al presidente Mulino ubicarse entre el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

Mulino siguió la recomendación al pie de la letra. La imagen de los tres políticos quedó inmortalizada en una serie de fotografías que circularon ampliamente en medios locales y agencias internacionales.

Por el contrario, Martínez Acha le había aconsejado que no lo hiciera, que eso “era una emboscada”.

Mulino confiaba casi a ciegas en quien era su vicecanciller.

No en vano le encargó reuniones clave en Washington, en medio del clima incierto producto de las pretensiones de Trump respecto al Canal. No lo hacía solo: en su equipo estaba, había importantes consultores con experiencia en el mundo del lobby en los círculos parlamentarios y de la Casa Blanca.

La diplomacia en el congelador

En enero pasado, antes de la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de EUA, Ruiz viajó a Washington para intentar bajar la tensión. Mientras tanto, el embajador panameño José Miguel Alemán permanecía en Ciudad de Panamá sin mayor protagonismo. De hecho, por esos días, los principales responsables de la diplomacia panameña en Estados Unidos estaban en el congelador. Además de Alemán, en ese grupo figuraban el embajador ante las Naciones Unidas, Eloy Alfaro, y la representante en la Organización de los Estados Americanos, Ana Irene Delgado. Todos fueron llamados de regreso a Panamá, pero una vez en suelo istmeño quedaron relegados, sin tareas de peso ni espacio en las decisiones clave.

Por aquellos días el Presidente de la República decía que la crisis con Estados Unidos la manejaba directamente él. No era tan así. En realidad le dio la responsabilidad del tema a Ruiz Hernández. El viceministro asumió un rol de liderazgo que incomodó a algunos sectores del gobierno. Llegó al puesto con amplia experiencia en derecho internacional, políticas públicas globales y gestión de proyectos estratégicos.

Antes de llegar a la Cancillería se desempeña como coordinador senior del Grupo de Arbitraje Internacional de las Américas en Allen and Overy.

Las críticas

Pero los documentos firmados con EUA producto de la visita de Hegseth al país han sido criticados de manera reiterada a pesar de que el presidente Mulino y su equipo reiteran una y otra vez que no violan la soberanía panameña.

El domingo 13 de abril, el entonces vicecanciller publicó un artículo de opinión en La Prensa, al que tituló: Defensa de la soberanía con estrategia.

Allí expuso su opinión sobre lo que se firmó con el secretario de Defensa.

“Que la versión panameña haya incluido la mención explícita de la soberanía es completamente válido; que la versión estadounidense no lo hiciera no implica, en absoluto, una negación de esa soberanía. Más importante aún: la más alta autoridad del Pentágono, en múltiples ocasiones y mediante acciones claras, ha reiterado su apego al derecho internacional y nuestras cartas magnas, su respeto inequívoco al Presidente de Panamá y su reconocimiento explícito de la soberanía panameña sobre el Canal”, se lee en uno de los párrafos.

Un gesto que no calmó las aguas

El lunes 14 de abril, como intento de rectificación, la embajada de Estados Unidos en Panamá. divulgó un video en el que Hegseth, poco antes dejar el país, afirma: “Ciertamente respetamos la soberanía de los panameños y del Canal de Panamá”.

“Así como el presidente Trump pone a Estados Unidos primero y lucha por los intereses estadounidenses, el presidente Mulino pone a Panamá primero y defiende los intereses de los panameños, protege su soberanía. Y ciertamente respetamos la soberanía de los panameños y del Canal… pic.twitter.com/tiUK4JnnvV — U.S. Embassy Panama (@USEmbPAN) April 14, 2025

Pero ese gesto no bastó. La controversia ya se había desbordado, sobre todo tras declaraciones de Trump, quien desde la Casa Blanca, rodeado por Rubio y el propio Hegseth, celebró el envío de tropas a Panamá y acusó a China de tener “demasiada influencia” sobre el Canal.

Las declaraciones de Trump terminaron de enardecer los ánimos en Panamá.

El presidente Mulino dio entrevistas a dos canales de televisión en las que reiteró que el memorando con Estados Unidos es un acuerdo administrativo en materia de seguridad que no compromete la soberanía ni el territorio panameño. También dijo que el acuerdo no implica la instalación de bases ni estancias permanentes. “Esto no era ni base, ni estancia permanente en el país, y reducido a los espacios que se determine de tiempo en tiempo que se utilizarán”, manifestó.

Las críticas a los acuerdos no han cesado. Abogados y representantes de sectores de la sociedad civil advierten que infringen la Constitución Política, el Tratado de Neutralidad y la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas.

El gabinete del martes

El martes 15 de abril, durante una tensa reunión del Consejo de Gabinete, el presidente Molino, molesto y contrariado, exigió a sus ministros cerrar filas en defensa del memorando con Estados Unidos. Las críticas crecientes desde distintos sectores no solo lo incomodaban, lo empujaban a marcar territorio, a imponer su narrativa. Ese día Ruiz Hernández activó su renuncia.

La partida de quien hasta hace poco fue conocido como el hombre de confianza de Mulino en Washington, deja al descubierto fisuras profundas en el liderazgo de la política exterior panameña y demostraría que no todos comparten la misma visión sobre cómo manejar la relación con Estados Unidos ni hasta dónde ceder terreno cuando la soberanía entra en juego.