Administración Mizrachi presenta presupuesto 2026 para el Municipio de Panamá: aumentaría en $10.5 millones

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La propuesta presupuestaria del Municipio de Panamá para la vigencia 2026 ya llegó al Consejo Municipal. El monto asciende a $242.3 millones, lo que representa un incremento de $10.5 millones frente al presupuesto vigente, que es de $231.8 millones.

La Comisión de Hacienda del Consejo empezaría a analizar el presupuesto presentado por la administración del alcalde Mayer Mizrachi desde este lunes 24 de noviembre, según informaron voceros del Consejo.

Los $242.3 millones planteados se desglosan en $169.9 millones para la sede municipal y $72.4 millones destinados como presupuesto de descentralización; este último se redirige a juntas comunales.

En este sentido, el aumento de $10.5 millones en el presupuesto se desglosa en $9.9 millones destinados a la sede municipal, mientras que cerca de $600 mil irían al presupuesto de descentralización.

El presupuesto quedaría en firme si el Consejo Municipal, donde participan también los representantes de corregimiento del distrito de Panamá, llega a un acuerdo y lo emite como tal.

Diferencia con Fábrega: la descentralización

Cuando se compara al último presupuesto del exalcalde capitalino, José Luis Fábrega, que alcanzaba un total por el orden de $325.6 millones para el año 2024, la reducción es considerable: $83.1 millones.

Pero las diferencias se recortan en el presupuesto utilizado por la sede municipal. Mientras el último de Fábrega en 2024 fue por $171.7 millones, el de Mizrachi para es de $169.9 millones para 2026. En este rubro específico solo hay una reducción de $1.8 millones.

El último presupuesto de Fábrega contaba con $153.8 millones para descentralización. En este renglón la cifra con Mizrachi para 2026 alcanza una reducción de $81.4 millones.

Ingresos

El presupuesto de ingresos para 2026 detalla al recopilación de $119.5 millones en ingresos tributarios y $85.4 en ingresos no tributarios.

Las cifras reflejan aumentos considerables cuando se comparan con el año 2025, cuando fueron $112.3 millones en ingresos tributarios y $78.6 en ingresos no tributarios.

Respecto a los ingresos, Mizrachi manifestó en un reciente cruce de posturas con su homólogo de Colón, Diógenes Galván, el pasado 8 de noviembre, que la legislación para recibir los ingresos tributarios no se está cumpliendo a cabalidad.

El alcalde se refirió a la Ley 66 de 2015, que reforma la normativa sobre descentralización y establece que los municipios deben recibir los recursos provenientes de la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente al año inmediatamente anterior, incluyendo multas y recargos, lo cual —según denunció— no se está cumpliendo a cabalidad.

“Esos impuestos que los ciudadanos ya pagan [IBI] no están llegando a los municipios, ni al de Colón ni al de Panamá. La ley dice que esos fondos deben ser transferidos en su totalidad”, señaló Mizrachi durante un acto público en el corregimiento de Don Bosco.

En ingreso IBI están presupuestados $35 millones para 2026. En tanto, en 2025 fueron $31 millones y en 2024 fueron $79 millones.

Saldo en caja

Por otro lado, en el renglón del presupuesto de saldo en caja y banco ha existido una disminución paulatina desde el 2024, cuando era de $74.7 millones. Consecuentemente, en el año 2025, estuvo por $40.9 millones, mientras que para este 2026 está presentada por el orden de $37.4 millones.

Los concejales tendrán que aprobar el presupuesto a través de un acuerdo, si así lo decidieran en sesiones antes del 31 de diciembre de 2025.