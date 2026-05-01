Panamá, 01 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Asamblea Nacional

    ADN obligatorio y multas: lo que debes saber sobre la ley que castiga el fraude de paternidad en Panamá

    Cárcel por fraude de paternidad en Panamá: la ley permitirá a los hombres engañados reclamar al padre biológico y anular la paternidad en cualquier momento, sin importar los años que hayan pasado.

    Eliana Morales Gil
    ADN obligatorio y multas: lo que debes saber sobre la ley que castiga el fraude de paternidad en Panamá
    Jairo Bolota Salazar, diputado del PRD. LP/Richard Bonilla

    El fraude de paternidad está a punto de convertirse en ley de la República. El proyecto 510 fue aprobado en tercer debate durante la noche del martes 29 de abril, en la víspera del cierre de sesiones del segundo periodo de la Asamblea Nacional.

    +info

    Embajador de Estados Unidos a Jairo Salazar: ‘¿Nos vemos en Miami?’Hasta cinco años de cárcel para el fraude de paternidad: la propuesta de ley de Jairo Bolota Salazar

    La iniciativa legislativa crea un marco legal específico para sancionar lo que define como fraude de paternidad. Según la propuesta esto se configura cuando se induce a un hombre, mediante engaño u ocultamiento, a reconocer como hijo a un menor que no es biológicamente suyo, o mantener ese engaño con consecuencias económicas o morales.

    ADN obligatorio y multas: lo que debes saber sobre la ley que castiga el fraude de paternidad en Panamá
    Jairo Salazar, diputado del PRD. LP/Elysée Fernández

    El proyecto establece que la acción para impugnar la paternidad no prescribirá cuando exista fraude. Esto abre la puerta a que una persona pueda acudir a los tribunales sin límite de tiempo, incluso años después de haber reconocido al menor, siempre que pruebe que actuó bajo engaño.

    ADN

    La propuesta también fija reglas probatorias. El juez deberá ordenar pruebas científicas de ADN en todos los casos. Si alguna de las partes se niega sin justificación, el tribunal podrá considerar esa negativa como un indicio en su contra.

    Cuando un tribunal declare el fraude, la sentencia tendrá efectos directos. Por ejemplo, el Registro Civil cancelará la filiación, cesarán las obligaciones legales futuras del afectado y el menor mantendrá su derecho a reclamar su verdadera identidad biológica.

    La norma incorpora además un mecanismo de recuperación económica. El hombre afectado podrá demandar al padre biológico si este conocía su paternidad y permitió el engaño.

    Le puede interesar: Asamblea Nacional debatirá el proyecto de ley para castigar el fraude de paternidad con cárcel en Panamá

    Cárcel

    En el plano penal, el proyecto introduce el delito de fraude de paternidad en el Código Penal. La conducta conlleva penas de dos a cinco años de prisión y multas de entre 100 y 500 días.

    Sin embargo, la sanción aumenta si el engaño se extiende por más de cinco años, si involucra a más de un menor o si genera beneficios económicos reiterados.

    El texto incluye una cláusula de protección para el menor. La declaración de fraude no afecta sus derechos fundamentales ni su acceso a la protección del Estado.

    El diputado Jairo Bolota Salazar, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), presentó la propuesta el 19 de enero de 2026 como anteproyecto 333.

    ADN obligatorio y multas: lo que debes saber sobre la ley que castiga el fraude de paternidad en Panamá
    Diputados que conforman la bancada del PRD. LP/Anel Asprilla

    En su exposición de motivos, afirmó que el ordenamiento jurídico de Panamá carece de una regulación directa sobre este tipo de engaño y que las herramientas actuales, como la impugnación de paternidad, resultan insuficientes frente a casos en los que la verdad biológica se conoce años después.

    Salazar planteó que el proyecto busca corregir un vacío legal y evitar que el fraude se consolide con el paso del tiempo. También defendió la tipificación penal como un mecanismo disuasivo ante conductas que afectan la familia, el patrimonio y la seguridad jurídica.

    En la Comisión de Gobierno

    La discusión en primer debate se desarrolló en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, instancia legislativa que preside Luis Eduardo Camacho, del partido oficialista Realizando Metas (RM).

    Durante la discusión, Salazar explicó que la iniciativa no apunta contra la mujer ni contra la familia, sino contra la conducta de engañar de forma deliberada.

    También indicó que optó por penas de hasta cinco años tras descartar propuestas más severas que consideró desproporcionadas.

    ADN obligatorio y multas: lo que debes saber sobre la ley que castiga el fraude de paternidad en Panamá
    Comisión de Gobierno de la Asamblea. LP/Elysée Fernández

    Las críticas

    No obstante, ese discursó no caló entre grupos de mujeres que advierten que la iniciativa apuesta por la cárcel como respuesta principal a un conflicto de naturaleza familiar, lo que podría agravar el impacto sobre los menores involucrados. Afirman que una eventual condena contra la madre abriría la posibilidad de separación familiar y sumaría un nuevo trauma para el niño o la niña, que ya enfrenta el descubrimiento de su identidad biológica.

    También cuestionan la eficacia de esta vía en un sistema penitenciario que opera con altos niveles de hacinamiento y limitaciones estructurales, y consideran que la iniciativa prioriza la sanción sobre alternativas de reparación o mediación.

    Ahora el presidente de la República José Raúl Mulino deberá decidir si la sanciona o la veta.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Benicio Robinson se impone: Asamblea aprueba reforma que debilita la protección de los ecosistemas marinos. Leer más
    • Con el aval del Ministerio de Ambiente, la Asamblea debilita la protección de los ecosistemas marinos. Leer más
    • Precios de la gasolina vuelven a subir; el diésel baja 10 centavos. Leer más
    • Avanza la investigación al contralor Flores por irrumpir en la fiscalía: el procurador Gómez Rudy pide audiencia en la Corte. Leer más
    • Impuesto a contenedores para subir pensiones de jubilados genera alarma en el sector portuario. Leer más
    • Panamá: el tren que define si somos paso o nación. Leer más
    • Asegurados podrán usar solo su cédula en la CSS a partir del 1 de mayo. Leer más