Adolfo Ahumada, negociador del Tratado Torrijos-Carter, asesoró memorando con Estados Unidos

Adolfo Ahumada, uno de los negociadores del Tratado Torrijos-Carter —acuerdo que puso fin al control estadounidense sobre el Canal de Panamá y garantizó su neutralidad—, fue uno de los asesores en la redacción del reciente Memorando de Entendimiento suscrito entre el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá (Minseg) y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos (Estados Unidos), relativo a “actividades cooperativas en materia de seguridad en Panamá”.

“Yo me he hecho asesorar y me acompañó en la reunión con el secretario de Defensa [Pete] Hegseth el exnegociador Adolfo Ahumada, a quien yo tengo en la más alta posición de estima y consideración profesional”, declaró el presidente de la República, José Raúl Mulino, en una entrevista con Telemetro Canal 13. La reunión entre Mulino y Hegseth tuvo lugar el pasado 8 de abril en el Palacio de las Garzas, ciudad de Panamá.

El mandatario destacó que Ahumada es uno de los pocos sobrevivientes de aquella histórica negociación, y lo describió como una figura que encarna “el espíritu de la ley”. Asimismo, indicó que sostuvo varias reuniones con él, en las que Ahumada colaboró estrechamente en la redacción del documento, junto con el canciller Javier Martínez Acha.

Todo fue trabajado siempre bajo la premisa de que aquí no hay base, no hay cesión de soberanía ni de territorio, ni nada de eso, subrayó Mulino. “Yo confío plenamente en él, como confío en todo el equipo que manejó esta situación”, agregó.

¿Para Adolfo Ahumada no se está violando el tratado de neutralidad?, le preguntó el periodista Atenógenes Rodríguez al gobernante Mulino. “Se hizo un trabajo muy bien hecho para evitar que eso pasara, si es que se trató de pasar”, apuntó.

Perfil de Adolfo Ahumada

Adolfo Ahumada integró el equipo negociador de los Tratados Torrijos-Carter (1970-1979), junto a figuras como Rómulo Escobar Betancourt, Arístides Royo, Carlos Alfredo López Guevara, Diógenes de la Rosa, Juan Antonio Tack, Nicolás González-Revilla, Jaime Arias Calderón, Nicolás Ardito-Barletta, Edwin Fábrega, Augusto Zambrano, José Antonio de la Ossa, Flavio Velásquez, Arnoldo Cano, Rodrigo González y Omar Jaén Suárez.

Además de su rol en las negociaciones, ha ocupado diversos cargos públicos, entre ellos:

Ministro de Trabajo y Bienestar Social

Ministro de Gobierno y Justicia

Miembro de la Comisión de Legislación Nacional

También fue corredactor de la Ley Orgánica del Canal de Panamá, integró la Junta Directiva del Canal y ha representado a Panamá en múltiples reuniones y conferencias internacionales.