Panamá, 30 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 30 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    CORRUPCIÓN

    Aduanas destituye a 265 funcionarios en los últimos dos años

    José González Pinilla
    Aduanas destituye a 265 funcionarios en los últimos dos años
    Soraya Valdivieso, directora general de la Autoridad Nacional de Aduanas.

    Un total de 265 funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas han sido desvinculados en los últimos dos años, informó la directora de esa institución, Soraya Valdivieso.

    Dijo que la mayoría fueron destituidos por “casos de corrupción”. También fueron separados de sus cargos por no cumplir con el perfil para el puesto.

    Durante la sustentación de una solicitud de crédito adicional por $6.6 millones ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, la funcionaria dijo que, adicionalmente, “la entidad, lamentablemente, fue por muchas décadas un botín político”.

    Indicó que los salarios en Aduanas “son muy bajos” para la responsabilidad que deben asumir, y que muchos funcionarios que ya cuentan con entre 10 y 20 años de servicio siguen ganando unos $950 mensuales.

    “Tenemos posiciones en puestos de mando y jurisdicción, en donde se enfrentan diariamente a tentaciones de la corrupción”, indicó Valdivieso.

    La funcionaria indicó que su hoja de ruta en Aduanas ha estado enfocada en dos ejes: mejorar el recurso humano y luchar contra la corrupción.

    Puso como ejemplo que no había un sistema de videovigilancia en las puertas de puestos clave a cargo de Aduanas, sobre todo en Colón.

    Sobre el personal, indicó que, por ejemplo, en el departamento de tecnología solo dos funcionarios eran ingenieros. Esa situación cambió, dijo. Ahora cuentan con ocho ingenieros contratados.

    La funcionaria acudió a la Asamblea para solicitar el crédito adicional destinado a atender compromisos prioritarios vinculados al pago de obligaciones legales y contractuales, el mantenimiento de equipos tecnológicos.

    José González Pinilla

    Subeditor de Política

    Última Hora

    • 05:30 ATP: nueva ley de incentivos turísticos no incluirá créditos fiscales Leer más
    • 05:05 Cancillería registra 24 ciudadanos vinculados a la guerra entre Rusia y Ucrania; nueve están desaparecidos  Leer más
    • 05:03 Condiciones del terreno elevan a $72.4 millones la fase uno del Campus Gorgas Leer más
    • 05:03 Corte desestima demanda contra plan de mantenimiento en Mina Cobre Panamá  Leer más
    • 05:02 Los viajes más maravillosos de mi vida Leer más
    • 05:02 El dilema de Arabia Saudita al intentar mantenerse al margen de la guerra entre Estados Unidos e Irán Leer más
    • 05:02 Aduanas destituye a 265 funcionarios en los últimos dos años Leer más
    • 05:01 Empresas plantean consultas técnicas y financieras durante homologación del teleférico de Panamá y San Miguelito Leer más
    • 05:01 San Miguelito: 56 años de una historia construida por sus comunidades Leer más
    • 05:01 Corredor de las Playas: el proyecto tendrá un viaducto de 800 metros y 30 de alto Leer más