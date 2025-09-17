Aeropuerto de Tocumen dispara gasto en publicidad a $5.4 millones para el año 2026

Durante la sustentación del presupuesto de 2026, que asciende a 386.7 millones de dólares, el gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (Aitsa), José Antonio Ruiz, enfrentó interrogantes de los diputados por el aumento en el renglón 130, correspondiente a publicidad y promoción, cuyo incremento generó debate en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Tocumen solicitó 5.4 millones de dólares para 2026, un salto considerable frente a los 350 mil de este 2025. A raíz de esto, la diputada de Vamos, Janine Prado, preguntó por qué un incremento tan drástico.

Ruiz Blanco defendió la medida, señalando que la estrategia busca posicionar a Panamá como destino turístico aprovechando el flujo de tránsito internacional. “Este año hemos llegado a 21 millones de pasajeros, el 72% en tránsito. Si logramos que un porcentaje regrese al país, el impacto será exponencial”, sostuvo.

La estrategia

El gerente explicó que la administración ha implementado iniciativas culturales dentro del aeropuerto, como presentaciones de música típica, exhibiciones de polleras y espacios dedicados a la identidad panameña. La meta es transformar la terminal en una vitrina del país, no solo en un espacio de tránsito.

En ese sentido, destacó que Tocumen trabaja de la mano con la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Promtur y la Alcaldía de Panamá para alinear la promoción con una estrategia de país. “El aeropuerto es la cara de Panamá; tenemos que usarlo como plataforma para atraer visitantes”, afirmó.

Entre las ideas en desarrollo, mencionó la instalación de un túnel 4D con imágenes de paisajes panameños y la cesión de espacios a Promtur.

El gerente también reconoció que, en el pasado, se priorizó la instalación de comercios sin una estrategia integral, lo que llevó a bajos resultados para algunos concesionarios. Ahora, según dijo, la intención es rediseñar los espacios con un enfoque cultural y turístico que refuerce la experiencia del pasajero.

Al cierre de su intervención, Ruiz Blanco reiteró que Tocumen genera sus propios ingresos y que, a pesar de las limitaciones presupuestarias, la administración busca equilibrar las obligaciones financieras, las demandas legales y la proyección internacional de Panamá.

“No es solo un tema de aeropuerto, es un tema país”, subrayó frente a la pregunta de los diputados, quienes cuestionaron cómo, en momentos de austeridad, se asigna una partida tan elevada a publicidad.

Durante la sustentación del presupuesto 2026 ante la Asamblea Nacional, el gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen presentó un plan de gastos e inversión que asciende a 386.7 millones de dólares.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen cerró 2024 con un tráfico de 19.2 millones de pasajeros, consolidándose como el principal hub aéreo de la región, y se proyecta que este año la cifra supere los 21 millones de pasajeros.