    INFORME DEL TE

    Afiliación política en declive: solo dos partidos ganan adherentes en un año

    José González Pinilla
    Inscripción de adherentes. Cortesía TE

    La cifra de panameños inscritos en partidos políticos cayó en el último año, revelan estadísticas oficiales del Tribunal Electoral (TE).

    Datos de la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE) detallan que, hasta el jueves 7 de agosto de 2025 a las 11:59 p.m., se registraban 1,570,288 adherentes en partidos legalmente constituidos y en formación. Esto representa 53,373 afiliados menos que los 1,623,661 reportados para la misma fecha en 2024.

    La tendencia a la baja golpeó a la mayoría de las agrupaciones políticas del país. El Partido Revolucionario Democrático (PRD) sufrió la mayor pérdida absoluta, al pasar de 632,507 miembros en 2024 a 577,315 en 2025, lo que implica 55,192 menos.

    El Partido Panameñista también redujo su militancia, de 230,482 a 221,593, y Cambio Democrático (CD) bajó de 271,767 a 261,190.

    El Molirena perdió 3,627 miembros, quedando con 81,610, y el Movimiento Otro Camino retrocedió de 35,948 a 34,526.

    Sin embargo, no todos los partidos retrocedieron. El oficialista partido Realizando Metas (RM) registró el mayor crecimiento, sumando 19,152 nuevos adherentes para llegar a 287,809. El Partido Popular, conocido como el “partido Picanto”, también creció, aunque de forma más moderada, al pasar de 20,362 a 21,450 inscritos.

    Adherentes en partidos políticos hasta agosto de 2025.

    José González Pinilla

    Editor


