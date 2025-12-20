Afiliación política en Panamá cae en un año: la mitad del electorado no milita en partidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La militancia partidaria en Panamá continúa en descenso. Al cierre del pasado jueves 18 de diciembre de 2025, la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE) del Tribunal Electoral (TE) reportó que 1,557,554 ciudadanos están inscritos en partidos políticos legalmente constituidos o en formación.

La cifra representa el 49.43 % del Registro Electoral, que actualmente suma 3,151,123 personas, mientras que el 50.57 % de los panameños no pertenece a ningún colectivo político, lo que muestra una tendencia de desapego hacia las estructuras partidarias tradicionales del país.

Hace un año, en diciembre de 2024, el panorama era distinto. En ese momento, 1,595,894 ciudadanos figuraban como adherentes a partidos políticos, dentro de un Registro Electoral de 3,097,391 personas.

Esto significaba que el 51.52% del electorado estaba afiliado a colectivos políticos, frente a un 48.48 % que permanecía sin inscripción partidaria.

En términos netos, los partidos políticos perdieron 38,340 adherentes en un año, pese al crecimiento del padrón electoral, lo que refuerza la percepción de desgaste del sistema de partidos.

Inscritos en Partidos Políticos, diciembre de 2025

¿Quiénes ganaron y quiénes perdieron adherentes?

El Partido Revolucionario Democrático (PRD), que estuvo en gobierno en 2019-2024 y que perdió de forma estrepitosa en las pasadas elecciones de 2024, encabeza la pérdida de militantes.

En diciembre de 2024 contaba con 602,429 adherentes, cifra que se redujo a 570,154 en 2025, una disminución de más de 32 mil inscritos.

En contraste, Realizando Metas (RM), partido actualmente en el gobierno, es uno de los pocos que registra crecimiento. Pasó de 280,053 afiliados a 285,164, sumando poco más de 5 mil nuevos miembros en el periodo analizado.

Entre los partidos opositores, Cambio Democrático (CD) bajó de 266,439 a 259,011 adherentes, mientras que el Partido Panameñista también registró una reducción, al pasar de 226,093 a 219,963 inscritos.

Los partidos minoritarios tampoco escaparon a la tendencia. El Molirena descendió de 82,934 a 80,019 afiliados, y el Partido Popular pasó de 21,913 a 21,358.

Una de las pocas excepciones es el Movimiento Otro Camino (MOCA), que mostró un leve crecimiento al aumentar su membresía de 35,033 a 35,769 personas.