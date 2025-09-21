Agenda del presidente Mulino en Nueva York incluye ONU, Panama Day y cita con inversionistas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó este domingo 21 de septiembre a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, en el marco de una visita oficial de trabajo.

Durante su estancia, el mandatario participará en el Debate General del 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y sostendrá encuentros con otros jefes de Estado, inversionistas y altos ejecutivos de multinacionales como Apple, Google, Amazon, Citibank y ExxonMobil.

En el seno de la ONU, Mulino se reunirá con el secretario general António Guterres y participará en una sesión del Consejo de Seguridad, invitado por el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-Myung.

La agenda incluye además una invitación a la Bolsa de Valores de Nueva York, la participación en el Panama Day —evento organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)— y la recepción de la carta de invitación para el Foro Económico Mundial 2026, que se realizará en Davos, Suiza.

El presidente también sostendrá un encuentro con el Consejo de las Américas, organización empresarial que promueve inversiones en la región, y tiene previstas reuniones bilaterales con la presidenta de Eslovenia, Natasa Pirc; el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski; el viceprimer ministro del Reino Unido, David Lammy; y el príncipe heredero de Kuwait.

Mulino viaja acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el canciller Javier Martínez-Acha; y los ministros Felipe Chapman (Economía y Finanzas), Fernando Boyd (Salud) y Juan Carlos Navarro (Ambiente).

Al concluir la agenda oficial, el mandatario será sometido a una cirugía ambulatoria en el hombro en el Hospital de Cirugías Especiales en Nueva York. El propio presidente explicó que se trata de un procedimiento personal, cuyos costos asumirá él mismo, y aseguró que su recuperación se dará en su hotel antes de retornar a Panamá el domingo 28 de septiembre.

“Será una operación ambulatoria (…) Lo pago yo, por supuesto”, dijo Mulino, quien bromeó sobre las molestias que padece: “No sé por qué me va; no sé si es brujería o qué, pero me tiene jodido”.