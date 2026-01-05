‘Ahora hay que sacar al resto de la pandilla’ de Venezuela: Otto Reich

Exclusivo Suscriptores

El exembajador de Estados Unidos en Venezuela (1989-1989) Otto Reich no cree que todo está dicho o hecho en Venezuela por parte de Estados Unidos.

Su visión sobre lo ocurrido este fin de semana pasa, no solo por la captura y posterior enjuiciamiento del que hasta el fin de semana estuvo al frente del Gobierno venezolano, Nicolás Maduro. “Ahora hay que sacar al resto de la pandilla. O sea, esa pandilla que ha destruido el país y que ha creado una atmósfera de miedo en Venezuela y que se ha robado la riqueza del país. No puede quedarse”.

Reich se refería a quienes ahora están llenando los vacíos de poder que dejó Maduro, como la vicepresidenta Delcy Rodríguez, nombrada presidenta interina de Venezuela; el todo poderoso capitán retirado Diosdado Cabello, o el jefe del Ejército Bolivariano y actual ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, entre muchos otros.

“Lo más relevante, por supuesto, es que ya no está Maduro, que era la cabeza de la pandilla, pero queda la pandilla y yo creo que eso es muy relevante”, indicó el exdiplomático estadounidense.

Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Delcy Rodríguez / Juan Barreto/AFP/via Getty

Las declaraciones de Reich a La Prensa contrastan con el pronunciamiento que hizo el pasado sábado el presidente Donald Trump, tras la captura de Maduro y su posterior traslado a Estados Unidos.

“Vamos a dirigir el país –dijo Trump– hasta cuando podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa. No queremos involucrarnos con tener a alguien más allí y caer en la misma situación que hemos tenido en el largo periodo de años anteriores. Por tanto, vamos a dirigir al país hasta el momento en que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata”.

Críticas e interpretaciones

Según Reich, esas declaraciones del sábado de Trump “no se sabe exactamente lo que significan”, en especial, cuando dijo sobre manejar o administrar Venezuela. “Aquí en Estados Unidos hay mucha, mucha crítica sobre eso: que Estados Unidos no puede gobernar otro país”.

Donald Trump durante conferencia de prensa, luego de la / Reuters

El también ex subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental cree que Trump estaba cansado el pasado sábado cuando dio esas declaraciones.

“Hay que darse cuenta –dijo– que [Trump] estuvo despierto toda la noche, porque toda la operación fue de noche, y él estaba siguiéndola con todas las cámaras que estaba a bordo de los aviones y de los barcos y de los soldados. Yo creo que él se equivocó un poquito y están corrigendo”.

A su juicio, las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, “son un poco más claras y yo creo que lo que él está diciendo es que hay que negociar con alguien que tenga poder sobre lo que queda de la pandilla, del Cártel de Los Soles.

Marco Rubio es un actor clave en la política de EE.UU. hacia Sudamérica. / Getty Images

Efectivamente, Rubio sugirió este domingo que Estados Unidos no gobernará Venezuela, sino que aplicará una “cuarentena petrolera” y que, en lugar de imponer un gobierno de transición liderado por figuras opositoras, Washington estaría dispuesto a trabajar con [la recién nombrada presidenta interina venezolana] Delcy Rodríguez, y el resto del gabinete chavista, siempre que “tomen las decisiones correctas”.

En todo caso, “como ya sabemos, las Fuerzas Armadas de Venezuela no van a defender ese régimen, porque si lo hubiera defendido hubieran disparado un tiro, por lo menos el sábado. Yo creo que el futuro será muy bueno, pero falta tiempo…”, subrayó Reich.

Mientras tanto, la expectativa crece. “¿Qué va a hacer Delcy Rodríguez?, se pregunta Reich, ya que ella está diciendo lo contrario a lo que dijo el presidente Trump: que iba a cooperar con Estados Unidos, pero en sus discursos está diciendo que solamente hay un presidente de Venezuela y que es el que está en Nueva York, en una corte, esperando a que lo juzguen”.

Deserciones y parálisis

El exdiplomático insistió en que Venezuela está gobernada por una pandilla, “una organización de crímenes, que le decían el Cártel de los Soles.

Esa gente todavía está allí, están donde estaban. Han sido golpeados, por supuesto, sobre todo las fuerzas militares, pero no han hecho nada; no se han tirado a las calles”.

A su juicio, los militares venezolanos “están pensando qué vamos a hacer. Hay informes de que muchos militares se han ido del país. Esto no se puede verificar fácilmente, pero que han salido por Brasil, y eso no es difícil. Yo he estado en la frontera de Venezuela y Brasil y es fácil llegar. Demoras, pero es fácil llegar”.

‘Puro humo’

La contundencia en fuerza y velocidad de la acción militar de Estados Unidos paralizó al Ejército venezolano, opinó el exembajador. “Nunca se lo esperaron”. “Hubo muchos muertos. No se ha reportado todavía [el número], pero son muchos más muertos de los reportados. Casi todos los guardaespaldas de Maduro, que eran cubanos, porque él no confiaba ni en sus propios compatriotas… tengo entendido que la mayoría o todos están o muertos o heridos. No se sabe todavía”.

En la entrevista, Reich relató que un batallón en el Fuerte Tiuna –el más grande y simbólico del poder militar de Venezuela, ubicado en Caracas– fue atacado y no quedó casi nadie”.

La mayoría de los venezolanos –“y yo de esto conozco un poco– no va a salir a perder su vida para defender a un Nicolás Maduro o a un Diosdado Cabello o una Delcy Rodríguez o a un Jorge Rodríguez [presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela] o a uno de esos tipos que todo el mundo sabe que son ladrones, que se han robado miles de millones de dólares…”.

Varios videos de vecinos de Caracas dieron cuenta del paso de helicópteros y explosiones en la capital de Venezuela y sus alrededores. / Reuters

Además, el régimen de Maduro “ha mandado a matar a sus propios compatriotas, que los están torturando en un centro de torturas dirigido por los cubanos, donde enseñan a los venezolanos a torturar. Eso lo mencionó el secretario [de Estado] Marco Rubio, en televisión en Estados Unidos: Él dijo que los cubanos deben estar muy preocupados por lo que ocurrió en Venezuela, porque ellos han estado apoyando todo lo malo en Venezuela”.

“Yo sabía que toda esa bravuconería de Maduro y de Padrino y, sobre todo, de Cabello, que está escondido y nadie sabe dónde está, era puro humo y cuando llegó la hora de salir a la calle a defender la soberanía o lo quesea, no hicieron nada”, subrayó el exdiplomático.

Reich insistió en que las fuerzas armadas de Estados Unidos sólo atacaron blancos militares o estratégicos, no civiles. Y aunque no se han reportado oficialmente víctimas civiles, Reich lo lamenta de antemano, adelantando que, si las hubo, fueron pocas y accidentales. “Las muertes han sido de militares que estaban, desafortunadamente para ellos, en un lugar equivocado”.

Lluvia de críticas en AL

El exembajador norteamericano, quien desde Caracas ayudaba a la oposición panameña contra el régimen militar de Manuel Antonio Noriega, está consciente de las críticas que en América Latina ha generado la acción militar contra Maduro.

Reich dijo tener experiencia con este tipo de críticas. Las vivió con la invasión de Estados Unidos a Granada, en 1983, tras un golpe de Estado que buscaba una alineación política con la entonces Unión Soviética y Cuba.

Lo mismo ocurrió en Panamá –explicó Reich– pero en ambos casos, añadió, se levantaron encuestas en la que el resultado fue la aprobación popular a las acciones militares de Estados Unidos.

“Las encuestas que se hicieron después de la invasión de diciembre de 1989 demuestran –subrayó Reich– que la gran mayoría del pueblo [panameño] estaba de acuerdo, porque ya llevaban muchos años los militares matando gente, destruyendo la economía de Panamá”.

“Siempre hay grupos de falsos nacionalistas que dicen que ‘hay que defender la soberanía’”. Hay que vivir con eso, admitió el exdiplomático, “pero no se puede aceptar como algo racional… así que los que están criticando a los Estados Unidos, que sigan criticando”.

“Yo escuché al presidente [panameño José Raúl] Mulino, y estoy de acuerdo con lo que dijo: Maduro tuvo muchas oportunidades que le dio Estados Unidos de salir con algunas de sus pertenencias y sabe Dios con cuánto dinero robado, porque el dinero de él era robado y [Maduro] dijo que no, que no se iba. Muchísimas oportunidades y lo mismo con los otros que, al mismo tiempo, estaban manejando una organización de crimen organizado”.

El futuro

Estados Unidos –a juicio de Reich– está actuando sobre la marcha en Venezuela, sobre lo que está sucediendo en el presente. “Tenemos que ver si el gobierno [de Venezuela] se da cuenta de que ya se acabó, de que ya no van a gobernar o si se van a engañar a sí mismos diciendo que todavía estamos en control”.

No deben olvidar –añadió el exembajador– que “Trump dijo que había una segunda fase [militar], que era más grande, pero que él pensaba que la primera fase, que era sacar a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, del país y juzgarlos por violaciones a leyes de narcóticos y otras de Estados Unidos, que esa primera fase había funcionado tan bien que él no creía necesaria la segunda fase”.

Esa segunda fase habría sido o “puede ser aún”, según el exdiplomático, “una acción militar mucho más grande, y yo creo que los venezolanos vieron que las fuerzas militares de Estados Unidos no son para jugar. En solo tres horas volaron 150 aviones y helicópteros y Estados Unidos no perdió un solo soldado. Hubo dos soldados heridos de todas las fuerzas armadas de Estados Unidos, y no solo de estas, sino de fuerzas civiles, como el FBI, la DEA, el Servicio de Guardacostas y de diferentes organismos civiles de EU que fueron los que arrestaron a Maduro”.

Mientras la situación aún es confusa en Caracas, el juicio contra Maduro y su esposa se concreta tras su comparecencia este lunes al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde ambos se declararon no culpables de cuatro cargos por tráfico de drogas y armas que presentó la fiscalía federal. La próxima audiencia será el 17 de marzo.