Ajedrez político: reuniones entre bancadas marcan la jornada; ¿tiene Shirley Castañedas el respaldo del Ejecutivo?

El ajedrez político rumbo al 1 de julio, fecha en que se renovará la directiva de la Asamblea Nacional, está más activo que nunca. En medio de tensas negociaciones y agendas reservadas, varias bancadas legislativas se reúnen este sábado con el objetivo de definir a quién respaldarán como próximo presidente del Legislativo.

Mientras los partidos miden fuerzas y exploran alianzas, crecen las versiones sobre una posible intervención del Órgano Ejecutivo en favor de la diputada del partido Realizando Metas (RM), Shirley Castañedas.

Aunque no hay confirmación oficial, fuentes legislativas no descartan que emisarios del Gobierno estén sondeando apoyos a cambio de compromisos políticos o administrativos. La votación, prevista para el 1 de julio, se perfila como una prueba temprana de poder entre el Ejecutivo y la Asamblea.

Este sábado hay reuniones entre representantes de bancadas como las de la coalición Vamos, Seguimos (diputados del Movimiento Otro Camino y el independiente Betserai Richards), el Partido Panameñista y Cambio Democrático (CD) con miras a conversar sobre el tema.

De hecho, los diputados Janine Prado y Luis Duke, ambos de Vamos, confirmaron que se reunirán con sus homólogos de la bancada panameñista y de CD. “Ahora mismo estamos en esas conversaciones, pero no hay nada definido. En los próximos días tendremos un panorama más claro”, puntualizó Duke.

Con 18 diputados, Vamos es la bancada más numerosa del Legislativo. No obstante, el número no garantiza el liderazgo si no se traduce en consensos. Vamos, por ahora, es visto como un actor impredecible pero influyente, cortejado por varios bloques. Lo que se sabe hasta ahora es que tampoco apoyará a Shirley Castañeda ni a ningún candidato que represente lo que llaman “la vieja política”.

Bloque Panameñista y CD

Por su parte, los diputados de las bancadas panameñista y de CD sostuvieron una reunión este viernes que evidenció que están trabajando como un bloque. El único diputado que se ausentó fue Carlos Afú.

Consultado el diputado de CD, Eduardo Vásquez, dijo que se trató de una reunión de “unificación” para posteriormente salir a conversar con las demás bancadas y seguir creciendo como grupo. Como ya se mencionó, ambos colectivos conversan hoy con diputados de Vamos.

El diputado del Partido Panameñista, Medin Jiménez, subrayó que están considerando candidatos y que han programado varias reuniones con las bancadas de CD, Vamos y Seguimos (que incluye a los diputados del Movimiento Otro Camino y al diputado Betserai Richards).

Se le consultó a Jiménez si ha recibido propuestas de asesores presidenciales solicitando apoyo a la candidata de RM, pero respondió: “A mí no”. La misma consulta se le hizo al diputado panameñista Jorge Herrera, pero no hubo respuesta.

Dentro de este grupo, por el Partido Panameñista suenan algunos nombres: Jorge Herrera, actual jefe de bancada, y Ariana Coba, diputada chiricana que se estrenó en la Asamblea el 1 de julio de 2024. Por parte de CD, se mencionan los nombres de Jorge Herrera y Manuel Cohen.

La bancada Seguimos, que incluye a tres diputados de MOCA y al independiente Betserai Richards, también ha hecho pública su posición: ningún acuerdo con RM.

José Pérez Barboni, diputado de MOCA, manifestó que están dándose reuniones individuales con ciertas bancadas para atender sus aspiraciones y planes de trabajo, con miras a conformar una directiva plural y representativa.

Otras bancadas

Otras bancadas, como la bancada mixta —que suma cinco diputados tras la incorporación de Manuel Cheng (ex Vamos)— ya avisó que tendrá candidatura propia y que no apoyará a RM. Por su parte, el Partido Revolucionario Democrático (PRD), con 13 diputados, es otro bloque importante. Se reunió el pasado miércoles, pero aún no ha definido una postulación concreta.

Se contactó a Jorge Ricardo Fábrega, asesor presidencial, con el fin de conocer si respaldaban o buscaban el respaldo para la candidatura de Shirley Castañedas, y fue tajante: “Le recomiendo que llame a los diputados, ese es un tema estrictamente de los diputados. No estamos en ese tema”.

Así las cosas, el ajedrez político sigue jugándose en su máxima intensidad previo a la votación que se llevará a cabo el 1 de julio y que definirá quiénes serán el próximo presidente y vicepresidente de la Asamblea Nacional.