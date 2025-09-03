Al Grano: De guiños y deslices

Exclusivo Suscriptores

No se puede negar: el viaje a Brasil de Mulino fue productivo. Era la primera visita de un presidente panameño a Brasil en 17 años. Y para recibirlo, hasta iluminaron el Cristo Redentor de Río de Janeiro con los colores de nuestra bandera.

Fue un punto de inflexión diplomático: se reactivaron acuerdos en logística, defensa, salud, agricultura y medio ambiente; se pactó aumentar la capacidad de producción de vacunas en Panamá; la ACP firmó con el Ministerio de Puertos brasileño para abrir nuevas rutas marítimas; Lula aceptó venir al Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe que se hará aquí en enero; se anunció el retorno de Chiquita; se aprobó el Protocolo del Tratado de Neutralidad del Canal; y se cerró la compra de cuatro aviones que parecen naves espaciales.

Todo eso suena bien. Y lo es. Pero las cosas hay que verlas en contexto.

Primero, Mulino descabezó a la izquierda aquí, pero en Brasil se fue a cenar con Lula, el “dios sindical”, entre jijiji y jajaja. Nada de tensiones. Todo ameno. Eso es incoherente, cuando menos. Claro que dirán que es diplomacia. Pero, ¿ese es el fuerte de Mulino? Por lo menos en Panamá, no. Milei ni lo hubiera saludado.

Luego celebró que Brasil se sumara al protocolo de neutralidad del Canal. Perfecto. Pero, ¿cómo se entiende que, al mismo tiempo, aquí les ofrezca a los gringos paso gratis? ¿Aplaudimos la neutralidad con una mano y la socavamos con la otra? Otra incoherencia.

También están los aviones. Con hospitales cayéndose, escuelas sin pupitres y carreteras inservibles, ¿de verdad esa es la prioridad? ¿O es un problema creado para después vender la solución?

El retorno de Chiquita es otro logro para Mulino. Sin duda es bueno que vuelva. Pero una cosa es el titular, y otra son las condiciones, que no han quedado claras. Por supuesto que no podemos permitir que los sindicatos destruyan las empresas, pero una empresa sin sindicato no es lo mismo que una empresa que desconoce los derechos de los trabajadores. Logro, sí, pero no si es a costa de los trabajadores.

Pero lo más grave es qué hacía Bolo Flores en la reunión entre Mulino y Lula. Porque en esa mesa no estaba el contralor de Brasil.

Al viaje también fueron el hijo y hermano del contralor, en teoría a foros privados. Fenomenal que busquen atraer negocios: es justo lo que necesitamos. Pero hay un detalle: ellos son parte de la directiva de una empresa azucarera. Y Brasil es potencia mundial en caña y etanol. ¿Casualidad que Mulino ya prometió que la reactivación del etanol será prioridad legislativa? ¿Otra casualidad?

Entonces, ¿Flores viajó como contralor o como empresario? No importa quién pagó el viaje. Es que no debió ir. Es un conflicto de interés del tamaño del Cristo que lo iluminó. Y si encima lo sientan al lado del presidente, peor.

Y es que sus funciones están en Panamá. Debe auditar, supervisar, fiscalizar. ¿Cómo va a fiscalizar un viaje en el que él participó? No olvidemos que Flores ya buscó votos sin pudor el 1 de julio en la Asamblea. ¿Entonces es otro actor político más o su rol es garantizar la transparencia del gasto público?

Mulino ya está en Japón, en su viaje número 14. Y si trae resultados, que viaje todos los días si quiere. Pero estas cosas hay que dejarlas plasmadas. Porque en Panamá la costumbre de olvidar es el mejor aliado de los chanchullos.

Por cierto, entiendo que a Japón no llevaron al contralor. La pregunta es por qué a Brasil sí y a Japón no. ¿O es que allá no hay azúcar? Contralor, pele el ojo. No sea que lo empiecen a comparar con Solís.