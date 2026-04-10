Al menos 14 aspiran a magistrado del TE; Juncá busca la reelección

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El período para presentar la documentación para quienes aspiran al cargo de magistrado del Tribunal Electoral (TE) cerró este viernes 10 de abril, y trascendió que 14 personas aspiran al puesto, entre ellos Alfredo Juncá, quien busca la reelección.

A la Asamblea Nacional le corresponde, por mandato constitucional, nombrar a uno de los tres magistrados que conforman el Tribunal Electoral; el Órgano Ejecutivo designa a otro y el Órgano Judicial, al tercero.

Este año se le vence el período de 10 años al magistrado Alfredo Juncá, exmiembro del Partido Panameñista y exfuncionario de la Asamblea Nacional hasta septiembre de 2016. Fue electo el 3 de enero de 2017 como magistrado del TE en reemplazo de Erasmo Pinilla.

La fase de presentación de candidaturas para escoger al magistrado, en la Secretaría General de la Asamblea, se llevó a cabo entre el lunes 6 y el viernes 10 de abril.

Antes de culminar el tiempo para entregar la documentación, se conoció de una lista preliminar de aspirantes, entre los que están, además de Juncá, Ramón Abadi Balid, Dilia Estela Cornejo Meneses, Garrit Hermando Genetau Real, Roberto Neyrot Ruíz Díaz, Gilberto Enrique Estrada De Icaza, Edwin Alberto Medina Domínguez.

También figuran Jaime Miguel Barroso Pinto, Raúl Horacio Gutiérrez Flores, Cristina María Torres Ubillús, Javier Humberto Ordinola Bernal, Jacob Carrera Spooner, Maritza Cedeño Vásquez y Ceila Ivet Peñalba Ordóñez.

También aspiran al puesto Roberto Ruiz Díaz, quien fue electo como vicealcalde de la ciudad de Panamá (actualmente en licencia), y Jaime Barroso Pinto, quien según fuentes del legislativo, llega con la etiqueta de favorito para ser electo.

También está Gilberto Enrique Estrada, quien actualmente es el suplente de Juncá; Javier Ordinola y Ceila Ivet Peñalba, ambos funcionarios de la Asamblea.

De igual manera, Maritza Cedeño Vásquez, actual presidenta del Colegio de Abogados de Panamá, presentó su candidatura.

De acuerdo con lo aprobado por el pleno de la Asamblea para esta convocatoria, el día hábil siguiente al vencimiento del plazo de inscripción, la Secretaría General pondrá a disposición de los diputados la lista oficial de los aspirantes al cargo de magistrado principal y suplente.

Asimismo, remitirá la documentación correspondiente a la Comisión de Credenciales.

Es probable que el periodo de entrevistas en la Comisión de Credenciales empiece la próxima semana.