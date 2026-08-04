Alaín Cedeño toma control de Asuntos Municipales y Flor Brenes de Indígenas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Brenes, del PRD, fue electa presidenta con el voto unánime de los nueve comisionados, incluyendo los votos de los independientes de Vamos.

Fueron dos las comisiones de la Asamblea Nacional que se instalaron este martes 4 de agosto: Asuntos Municipales y la de Indígenas.

Con estas dos instancias legislativas concluye así la conformación oficial de las 15 comisiones permanentes del Palacio Justo Arosemena.

Al frente de Asuntos Municipales quedó Alaín Cedeño, diputado oficialista de la bancada Realizando Metas (RM).

Cedeño logró el control de la comisión tras conseguir seis votos de los nueve diputados que la integran. Incluyó el voto del panameñista Jorge Herrera, expresidente de la Asamblea (2025-2026).

“El voto me lo pidió (Cedeño) anticipadamente, hace una semana”, explicó Herrera poco antes de votar.

Alaín Cedeño —postulado por Mercedes Gálvez, diputada suplente e hija de Sergio Gálvez— tuvo el respaldo de las bancadas del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Cambio Democrático (CD) y la Mixta (Molirena y Alianza), el mismo bloque que llevó a Shirley Castañedas a la presidencia del legislativo como parte del acuerdo político.

Nixon Andrade, Alaín Cedeño, Shirley Castañedas, Yesica Romero y Manuel Cohen. Cortesía/AN

Compitió por la presidencia de la comisión de Asuntos Municipales, Grace Hernández de la bancada Seguimos. Pero sacó solo tres votos: el de Miguel Campos y Yarelis Rodríguez, de Vamos, y el de ella.

RM se queda así con seis de las 15 comisiones. Tiene bajo su control la de Credenciales, con Dana Castañeda al frente; Economía y Finanzas y Comercio y Asuntos Económicos, a cargo de los diputados Víctor Castillo (Colón) y Jamis Acosta (Chiriquí) respectivamente; Infraestructura Pública y Asuntos del Canal con Ariel Vallarino; y Educación con Lilia Batista.

Cedeño prometió desempolvar los proyectos de ley que quedaron pendientes en la Comisión de Asuntos Municipales y garantizó que trabajará “en consenso” con los alcaldes y representantes de corregimientos del país.

“Nuestro norte será la participación ciudadana y contacto directo con nuestro pueblo”, dijo.

Como vicepresidenta de esa comisión fue electa Yesica Romero, de CD. Fue el propio Alaín Cedeño quien se encargó de postularla para el cargo.

“Es una mujer que tiene una fuerza política en Bocas del Toro, tanto así que fue la única mujer que ganó como diputada y alcaldesa”, dijo.

Romero se impuso con seis votos ante Grace Hernández, quien también fue postulada para el puesto de la vicepresidencia y solo obtuvo tres respaldos.

Como secretario de esa instancia fue escogido el perredista Nixon Andrade.

Flor Brenes es juramentada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas. Cortesía/AN

En la Comisión de Asuntos Indígenas la alianza de bancadas RM-PRD-CD también logró cómodamente el mando. Flor Brenes, militante del PRD, fue electa presidenta con el voto unánime de los nueve comisionados, incluyendo los votos de los independientes Jorge Bloise y la suplente de Eduardo Gaitán, Lydia Caballero.

Es más, fue la propia diputada Caballero —que llevaba puesto un vestuario típico de las mujeres de la comarca Guna Yala— quien se encargó de postular a Brenes.

“Flor Brenes es una luchadora incansable por los derechos de los pueblos indígenas, pero con especial dedicación a las mujeres, a la juventud y a la niñez”, dijo.

Roberto Archibold, diputado panameñista, fue elegido como vicepresidente de la comisión, igualmente con los nueve votos. Nixon Andrade, del PRD, resultó como secretario.