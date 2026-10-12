Alcalde de Mariato desmiente a Mulino: ‘Jamás uso los recursos del Estado con fines políticos’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El panameñista Ángel Batista negó haber repartido entre sus copartidarios las bolsas del IMA destinada a los damnificados del terremoto.

Ángel Batista, alcalde de Mariato por el opositor Partido Panameñista, rechazó las acusaciones del presidente José Raúl Mulino. El pasado domingo, mientras recorría las zonas afectadas por el sismo de magnitud 7.5 del viernes 9 de octubre, el mandatario dijo que el alcalde había desviado la ayuda alimentaria hacia sus copartidarios.

“Eso pasó porque el alcalde repartió lo que llegó a sus copartidarios”, dijo Mulino al referirse a la protesta en Torio. En esa comunidad los vecinos cerraron la vía y quemaron llantas. El presidente explicó que conoció el caso por un video y comentó: “Con razón estaban bravos”.

El presidente José Raúl Mulino en una visita por la zonas afectadas por el terremoto. Foto: Cortesía Presidencia

También advirtió: “Yo no quiero fiesta politiquera con esta tragedia y con las bolsas de comida, y con el agua”. Anunció que quitaría a las autoridades locales de la distribución y ordenó al Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) entregar la comida casa por casa.

Lea aquí: Mulino acusa al alcalde de Mariato de repartir entre sus copartidarios la ayuda del terremoto

‘Dónde están esas bolsas?’

Batista respondió al presidente en un video. Según su versión, los vecinos de Torio cerraron la calle a las 11:00 a.m., pero las bolsas del IMA llegaron entre las 2:00 y las 3:00 p.m. en aeronaves del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

“¿Dónde están esas bolsas que el alcalde agarró para sus copartidarios?”, preguntó. Aseguró que la comida se repartió “familia por familia” en la comunidad, que está a unos 20 kilómetros del epicentro del terremoto.

El alcalde explicó que la protesta empezó por otra razón. Contó que esa mañana aterrizaron en Torio dos helicópteros que transportaban al ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, y el viceministro Iván de Ycaza.

Los vecinos pensaron que venían a revisar sus casas derrumbadas, después de 72 horas sin luz, sin agua, sin comida y sin casa. “Ellos tienen razón”, dijo.

Agregó que, si el Estado hubiese llegado a resolver los problemas de Torio, “la gente no se tira a la calle”.

Batista contó que fue él quien tuvo que dialogar con los manifestantes para despejar la vía.

“Yo tuve que dar la cara. Sin embargo, ahora el malo de la película es Ángel Batista”, reclamó.

Torio, Mariato, Veraguas,

Pone en duda la entrega casa por casa

El alcalde cuestionó la orden presidencial de que el IMA reparta directamente la asistencia humanitaria. “¿Cuántos empleados tiene el IMA para desplazarse en estas tres provincias? Eso se tiene que organizar con los gobiernos locales y las juntas comunales”, afirmó.

Según el IMA, la institución ha movilizado más de 37,000 bolsas de comida: unas 16,000 hacia Herrera, 12,000 hacia Los Santos y cerca de 12,000 hacia Penonomé.

Batista manifestó que la poca ayuda que ha manejado el municipio vino de empresas privadas y de una donación de la Alcaldía de Panamá. Con esos insumos atendieron los albergues de Palo Seco, donde había más de 180 personas, además de Malena, y llevaron “un mínimo” a Torio.

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‘Antes de declarar, hay que averiguar’

El alcalde recalcó que reconstruir las viviendas y restablecer el agua y la luz le corresponde al Estado. El Consejo de Gabinete declaró la emergencia nacional y habilitó hasta $100 millones para compras sin licitación hasta el 31 de diciembre.

“Es un país con muchos recursos, pero no llegan a donde deben llegar. Así que antes de dar declaraciones, hay que averiguar”, dijo.

Batista dijo que respeta a Mulino y que lo conoce desde que fue ministro de Seguridad, y aseguró que nunca ha conspirado contra él. Luego le pidió al IMA que lleve comida a comunidades que, según él, siguen sin alimentos ni agua. Mencionó Las Bocas, Arenas, Varadero y Bajo Grande, entre otras. Esas comunidades, dijo, están “esperando la ayuda del gobierno”.

“La gente sabe quién es uno y quién es el otro”, concluyó.