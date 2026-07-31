Alcalde Mizrachi adjudica a la empresa Disaroca Group el contrato de alumbrado navideño 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La compañía lleva varios años decorando la ciudad para las fiestas de fin de año.

La decoración navideña para este año en la ciudad de Panamá estará a cargo nuevamente de la empresa Disaroca Group, S.A.

El alcalde Mayer Mizrachi adjudicó a esta empresa, el pasado 28 de julio, el contrato del alumbrado navideño 2026 por un monto de $3 millones 299 mil 893 millones.

Fue la única empresa que presentó propuesta en la licitación pública que había convocado en julio pasado la comuna capitalina. Es decir, tenía el camino libre, sin competencia.

Ahora tendrá la responsabilidad de decorar 35 puntos de la ciudad, incluyendo corregimientos que están en la periferia, como Pacora, Las Garzas y San Martín.

Entre los puntos figuran las cinta costera I, II y III, parque Urraca, Plaza Catedral, parque Santa Ana, parque Porras, puente de la avenida de los Mártires, isletas de la vía Israel, avenida 12 de Octubre, Cinta Norteña, parque del Alcalde Díaz, parque Heliodoro Patiño de Juan Díaz, parque 24 de Diciembre, parque Daniel Torrijos en Las Garzas y parque Infantil Pacora.

En cada uno de estos lugares la empresa deberá instalar decoraciones luminosas, figuras temáticas y espectáculos visuales. Según la Alcaldía, deben despertar “la emoción y la imaginación de niños, jóvenes y adultos”.

“Se busca no solo embellecer la ciudad, sino también generar un ambiente festivo”, agregó.

El encendido del proyecto “Alumbrado Navideño 2026” está previsto para el domingo 29 de noviembre.

Disaroca gana alumbrado navideño.

Unos días antes, el 25 de noviembre, deberán realizar las pruebas finales del alumbrado. Esta actividad se extenderá hasta el 31 de enero de 2027, día en que se debe llevar a cabo el acto del apagado general.

Disaroca Group, S.A también fue la encargada del alumbrado el año pasado, tras ganar la licitación.

El contrato fue por $2.8 millones y contempló la instalación y desinstalación de la iluminación en distintos parques y en las principales avenidas de los corregimientos que conforman la capital.

En 2024, cuando apenas iniciaba su gestión, Mizrachi desistió de continuar con un contrato que firmaría con el Consorcio Brillando 2024 —integrado por Festieventos, S.A. y Grupo Pompa, S.A.—, que incluía el alumbrado y el desfile navideño de ese año por un costo de $1.49 millones.

Alumbrado en la cinta costera. Foto/Elysée Fernández

En su lugar, gestionó donaciones de empresas para realizar el desfile “La Ciudad de las Estrellas / City of Stars” y el alumbrado. El alumbrado, en muchos lugares, fue duramente criticado por la ciudadanía.

Disaroca Group, S.A también ganó contratos en la administración pasada. Por ejemplo, bajo la gestión del alcalde José Luis Fábrega (2019-2024), del Partido Revolucionario Democrático (PRD), obtuvo tras una licitación el contrato para el alumbrado navideño 2023 en la ciudad capital por $3.2 millones, pese a que el precio de referencia era de $2.9 millones.