Alcalde Mizrachi adjudica renovación de la 5 de Mayo y la 3 de Noviembre a Consorcio Gana-Oti

El Consorcio Gana-Oti ganó la licitación de dos proyectos de la Alcaldía de Panamá. Se trata de la renovación de la Plaza 5 de Mayo y de la avenida 3 de Noviembre.
Mayer Mizrachi, alcalde de la capital, adjudicó los contratos de estas dos obras, que fueron licitadas por separado. Ambos proyectos tenían un precio de referencia de $7 millones.
El consorcio, integrado por Corporación Grupo Oti, S.A. y Grupo Oti Panamá, S.A., ofertó para el proyecto de la Plaza 5 de Mayo $6 millones 54 mil 689. En tanto, para el proyecto de la avenida 3 de Noviembre propuso $5 millones 817 mil 681.
La adjudicación se produce luego de que la Comisión Evaluadora volviera a revisar las propuestas presentadas por Gana-Oti, a solicitud de la Dirección General de Contrataciones Públicas, entidad que admitió varios reclamos presentados por otros competidores.
Según la comisión, el Consorcio Gana-Oti, además de presentar el precio más bajo, “cumplió con todos los requisitos” exigidos en el pliego de cargos.
Sin embargo, los otros competidores alegaron en sus reclamos que la comisión evaluadora pasó por alto varios errores de forma y de fondo cometidos por el ahora consorcio ganador.
Por ejemplo, que consignaron un número de acto público incorrecto en sus formularios y presentaron un error en el desglose de precios e ITBMS.
También argumentaron que Gana-Oti omitió los números de idoneidad de los profesionales, lo cual es un requisito obligatorio del pliego.
El proyecto de renovación del área de la Plaza 5 de Mayo abarcará los corregimientos de Santa Ana y Calidonia, e incluye el estudio, diseño y construcción de una intervención integral para mejorar la caminabilidad, el ordenamiento del espacio público y la seguridad vial.
Además, contempla la instalación de 25 quioscos formales para organizar la actividad de buhonería.
En la avenida 3 de Noviembre, la Alcaldía busca recuperar la caminabilidad y revitalizar la actividad urbana, reforzando su conexión con la Cinta Costera, la Avenida Central, el área de mercados y el nodo de transporte de 5 de Mayo (estación del Metro y zona paga de MiBus).
El proyecto impactará una superficie aproximada de 56,000 metros cuadrados, con una longitud de 1,250 metros lineales, distribuidos en cinco tramos.