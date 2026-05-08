Alcalde Mizrachi adjudica renovación de la 5 de Mayo y la 3 de Noviembre a Consorcio Gana-Oti

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Consorcio Gana-Oti ganó la licitación de dos proyectos de la Alcaldía de Panamá. Se trata de la renovación de la Plaza 5 de Mayo y de la avenida 3 de Noviembre.

Mayer Mizrachi, alcalde de la capital, adjudicó los contratos de estas dos obras, que fueron licitadas por separado. Ambos proyectos tenían un precio de referencia de $7 millones.

El consorcio, integrado por Corporación Grupo Oti, S.A. y Grupo Oti Panamá, S.A., ofertó para el proyecto de la Plaza 5 de Mayo $6 millones 54 mil 689. En tanto, para el proyecto de la avenida 3 de Noviembre propuso $5 millones 817 mil 681.

La adjudicación se produce luego de que la Comisión Evaluadora volviera a revisar las propuestas presentadas por Gana-Oti, a solicitud de la Dirección General de Contrataciones Públicas, entidad que admitió varios reclamos presentados por otros competidores.

Según la comisión, el Consorcio Gana-Oti, además de presentar el precio más bajo, “cumplió con todos los requisitos” exigidos en el pliego de cargos.

Mayer Mizrachi, alcalde de Panamá. LP/Isaac Ortega

Sin embargo, los otros competidores alegaron en sus reclamos que la comisión evaluadora pasó por alto varios errores de forma y de fondo cometidos por el ahora consorcio ganador.

Por ejemplo, que consignaron un número de acto público incorrecto en sus formularios y presentaron un error en el desglose de precios e ITBMS.

También argumentaron que Gana-Oti omitió los números de idoneidad de los profesionales, lo cual es un requisito obligatorio del pliego.

Adjudicación del proyecto de la 5 de mayo.

El proyecto de renovación del área de la Plaza 5 de Mayo abarcará los corregimientos de Santa Ana y Calidonia, e incluye el estudio, diseño y construcción de una intervención integral para mejorar la caminabilidad, el ordenamiento del espacio público y la seguridad vial.

Además, contempla la instalación de 25 quioscos formales para organizar la actividad de buhonería.

Avenida 3 de noviembre en la actualidad y cómo quedaría con el proyecto de renovación urbana.

En la avenida 3 de Noviembre, la Alcaldía busca recuperar la caminabilidad y revitalizar la actividad urbana, reforzando su conexión con la Cinta Costera, la Avenida Central, el área de mercados y el nodo de transporte de 5 de Mayo (estación del Metro y zona paga de MiBus).

El proyecto impactará una superficie aproximada de 56,000 metros cuadrados, con una longitud de 1,250 metros lineales, distribuidos en cinco tramos.