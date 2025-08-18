Alcaldesa de Arraiján asegura que proceso de revocatoria en su contra no prosperará

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, respondió este lunes 18 de agosto a sus detractores y afirmó que no se dejará intimidar tras la solicitud de revocatoria de mandato presentada en su contra.

“Creo que este tipo de intimidación política no funciona con nosotros, ya que estamos claros hacia dónde vamos”, declaró Peñalba en entrevista con TVN.

A su juicio, el recurso presentado por el abogado Abdiel González “no prosperará”, porque en el último año su gestión ha mostrado “resultados tangibles”, que —según dijo— es lo que demanda la comunidad.

“Vamos a seguir trabajando”, añadió la jefa comunal.

Cabe recordar que fue el pasado 1 de julio cuando el abogado González presentó el recurso ante el Tribunal Electoral (TE), el cual también incluyó al vicealcalde de Arraiján, Oliver Ríos.